Diversi testimoni oculari dell'attacco kamikaze di giovedì all'aeroporto di Kabul con i quali la Bbc ha parlato hanno raccontato che "un numero significativo di cittadini afghani" sono morti "per gli spari esplosi dalle forze Usa nel panico dopo l'esplosione". Lo riferisce Secunder Kermani, corrispondente della Bbc per Pakistan e Afghanistan, che ha realizzato un servizio tv in proposito. Nel servizio, Kermani precisa che il dipartimento della Difesa Usa non ha risposto a una richiesta di commento in merito.