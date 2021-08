Scarseggia il denaro contante in Afghanistan, vista la drammatica situazione del Paese. Centinaia di persone hanno protestato davanti alla New Kabul Bank, dove si sono formate anche lunghissime code fuori dagli sportelli dei bancomat. Alcuni dipendenti pubblici sostengono di non ricevere lo stipendio da 6 mesi. Per tutti il ritiro dei soldi è limitato e non è possibile prelevare più di 200 dollari al giorno.