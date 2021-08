La storia dell'Afghanistan in foto La scolarizzazione ai tempi della Repubblica afghana Ansa 1 di 35 Il generale Massoud Ansa 2 di 35 Ansa 3 di 35 La "guerra" a oppio ed eroina in Afghanistan Ansa 4 di 35 Contadini afghani in un campo di oppio Ansa 5 di 35 Una statua del Buddah distrutta dai Talebani Ansa 6 di 35 Donne afghane con aiuti americani nel 2001 Ansa 7 di 35 Marines nel 2001 Ansa 8 di 35 Ragazzi afghani si recano al mercato di Kabul, 2001 Ansa 9 di 35 Indù afghani all'esterno del tempio di Darhamsal, 2001 Ansa 10 di 35 Vaccinazioni infantili nell'Afghanistan del 2002 Ansa 11 di 35 Due rifugiati camminano tra le rovine del villaggio di Estalif, 2002 Ansa 12 di 35 Soldato afghano nel quartier generale dell'Isaf a Kabul, 2002 Ansa 13 di 35 Bambini afghani cercano acqua nel centro di Kabul, 2003 Ansa 14 di 35 La secca del fiume di Kabul, 2003 Ansa 15 di 35 Ansa 16 di 35 Ansa 17 di 35 Soldati Usa pattugliano la zona fuori Kandahar Ansa 18 di 35 Ansa 19 di 35 Le elezioni afghane del 2005 Ansa 20 di 35 Ansa 21 di 35 Ansa 22 di 35 Soldato afghano a Kabul, 2008 Ansa 23 di 35 Ansa 24 di 35 Effetti di un attacco diretto alla Nato a Kabul, 2009 Ansa 25 di 35 Campagna per le elezioni afghane del 2009 Ansa 26 di 35 Ansa 27 di 35 Ansa 28 di 35 Ansa 29 di 35 Militari italiani posano davanti ad un A129 Mangusta in Afghanistan, 2012 Ansa 30 di 35 Soldati italiani in missione di pace, 2012 Ansa 31 di 35 Soldati afghani nel 2014 Ansa 32 di 35 La presa di Kabul da parte dei talebani, 2021 Ansa 33 di 35 Ansa 34 di 35 Ansa 35 di 35 leggi dopo slideshow ingrandisci

Prosegue il ponte aereo per portare in Italia collaboratori afghani da Kabul. Un C130 arriverà a Fiumicino con 85 persone a bordo. Altri due con ulteriori150 persone decolleranno dalla capitale afghana in giornata. "Il nostro impegno - spiega il ministro della Difesa Lorenzo Guerini - è lavorare col massimo sforzo per completare il piano di evacuazione dei collaboratori afghani, degli attivisti e di chi è esposto al pericolo".