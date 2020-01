Aereo ucraino precipitato a Teheran, stampa Usa: "Abbattuto da un missile"

Il Boeing 737 della Ukraine Airlines , precipitato a Teheran la notte dell'attacco iraniano alle basi Usa in Iraq , sarebbe stato abbattuto per errore da un missile anti-aereo. Lo riportano il settimanale statunitense Newsweek e l'emittente Cbs citando tre fonti: una del Pentagono, una dell'intelligence americana e un'altra dell'intelligence irachena. Nel disastro aereo sono morte tutte le 176 persone che si trovavano a bordo.

Newsweek e il missile di fabbricazione russa - Secondo il settimanale, l'aereo sarebbe stato colpito da un missile terra-aria Tor M-1, di fabbricazione russa, noto come Gauntlet presso la Nato. La batteria anti-aerea iraniana sarebbe stata attiva contro possibili risposte ai raid compiuti contro gli obiettivi americani. L'ipotesi di un impatto con un missile russo Tor M-1, tra l'altro, è stata suggerita anche dalle autorità di Kiev.

Cbs: "Due missili iraniani" - Newsweek è stato il primo a parlare dell'ipotesi di un missile. La Cbs, inoltre, cita fonti dell'intelligence americana che avrebbe intercettato segnali di due missili lanciati dagli iraniani, probabilmente degli SA-15, seguiti poco dopo da un'esplosione. L'ipotesi è che l'aereo sia stato comunque colpito involontariamente.

Trump: "Forse è stato commesso un errore" - Sulle nuove ipotesi emerse si è espresso anche Donald Trump. "Qualcuno potrebbe aver commesso un errore", ha dichiarato il presidente degli Stati Uniti.

Le indagini dell'Ucraina: missile o terrorismo - Nell'ambito delle indagini sulle cause dello schianto, avvenuto pochi minuti dopo il decollo dall'aeroporto di Teheran, l'Ucraina aveva già fatto sapere di non escludere che il velivolo possa essere stato abbattuto da un missile antiaereo. Kiev non non esclude nemmeno la possibilità che si sia trattato di un atto di terrorismo. Queste due, infatti, sono fra le ipotesi al vaglio insieme a quella di un guasto tecnico al motore che abbiano portato all'esplosione o di una collisione con un drone o "altro oggetto in volo".

Incontro con l'Iran - Ad annuncialo è stato, su Facebook, il capo del consiglio nazionale ucraino di sicurezza e difesa, Oleksiy Danilov. Nel post, Danilov ha parlato di un incontro con le autorità iraniane per valutare le possibili cause dell'incidente.

"Il Boeing ha preso fuoco in volo" - Secondo l'Organizzazione per l'aviazione civile iraniana in una dichiarazione pubblicata dall'agenzia Tasnim e riferita dalla Tass, il Boeing "ha preso fuoco in volo" prima di schiantarsi ed esplodere al suolo. Nella stessa dichiarazioni si legge anche che testimoni oculari hanno visto le fiamme avvolgere l'aereo.