Aereo caduto in Iran, stava rientrando per un problema tecnico

L'aereo ucraino caduto mercoledì poco dopo il decollo da Teheran stava rientrando a causa di un "problema": è quanto emerge finora dall'inchiesta iraniana sull'incidente costato la vita a 176 persone. "L'aereo, che all'inizio si dirigeva verso est per lasciare l'aeroporto, ha girato a destra per un problema e stava tornando allo scalo nel momento dell'incidente", ha reso noto l'Organizzazione per l'aviazione civile iraniana.