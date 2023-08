In aereo lontano dai bambini: una compagnia lancia la zona "solo per adulti"

Non è la prima volta

Corendon non è la prima compagnia aerea a provare una sezione senza bambini piccoli. Scoot, compagnia aerea low cost con sede a Singapore, propone posti in una sezione in cui i passeggeri devono avere almeno 12 anni. Nel 2012, la Malaysia Airlines annunciò che non avrebbe consentito ai minori di 12 anni di viaggiare in una sezione economica da 70 posti dei suoi jet Airbus A380.