Aereo in fiamme a Mosca, Aeroflot: "E' stato evacuato in 55 secondi"

Hostess: "La gente si alzava, gridava, chiamava i loro familiari" - L'assistente di volo Tatiana Kasatkina ha raccontato alcuni particolari dell'evacuazione dei passeggeri. La sua storia è stata pubblicata dai media russi. Secondo Kasatkina, i passeggeri gridavano e chiamavano i parenti, urlavano che l'aereo era in fiamme e cadeva. La gente ha cominciato ad alzarsi dai sedili dirigendosi verso l'uscita, ancora quando l'aereo si muoveva ad alta velocità. Immediatamente dopo che si è fermato, l'assistente di volo ha fatto uscire le persone. "I passeggeri si spingevano", ha detto Kasatkina. La hostess ha dichiarato che un fulmine ha colpito l'aereo, dopo sono sorti problemi di comunicazione. Non c'erano fiamme all'interno dell'aereo, ma le finestre cominciavano a sciogliersi ancora prima che il mezzo si fermasse. A giudicare da un video diffuso, durante l'atterraggio di emergenza, l'SSJ-100 è saltato più volte sulla pista e poi ha preso fuoco. La coda era completamente bruciata.



Le indagini sulle circostanze saranno gestite da una commissione statale. Non vi è per ora alcuna decisione di sospendere i voli degli aerei della serie SSJ-100, nonostante le richieste dei politici e le polemiche. Non è infatti il primo incidente che riguarda tale velivolo. In molti ancora sono a ricordare l'incidente al Sukhoi Superjet 100 sul monte Salak: accadde il 9 maggio 2012 durante un volo dimostrativo. Il rapporto finale sull'incidente, pubblicato il 18 dicembre 2012, addossava la colpa del disastro ai piloti.