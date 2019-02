Addio a George Mendonsa, il veterano del celebre bacio a Times Square

Mendonsa, che prestò servizio nel Pacifico, era in licenza quando la foto fu scattata. Tre anni fa è deceduta Greta Zimmer Friedman. L'infermiera che la mattina del 14 agosto 1945 si recò al lavoro in un ambulatorio di Lexington Avenue tra voci insistenti della resa del Giappone dopo le bombe a Hiroshima e Nagasaki. Greta uscì per saperne di più e, una volta a Times Square, si sentì afferrare e baciare da un marinaio, al settimo cielo per la fine della guerra. Greta e George erano ignari che a pochi passi c'era Alfred Eisenstaedt, il fotografo di Life, pronto col suo obiettivo a catturare il momento.



La foto "V-J Day in Times Square", fu pubblicata settimane dopo. Mendonsa, pescatore in pensione in Rhode Island, e la Friedman passarono anni senza saperne nulla. Solo nel 2007 Mendonsa vide lo scatto e si riconobbe rivendicando si essere il marinaio protagonista dello scatto. Solo nel 2012 grazie allo storico Lawrence Verria che se ne interessò ci fu la conferma ufficiale grazie all'uso della tecnologia del riconoscimento facciale: George fu riconosciuto anche per via del tatuaggio sul braccio destro, Greta per l'altezza, la pettinatura e l'uniforme che coincideva con altre foto del tempo.