Accordo Usa-Iran: scambiati prigionieri, Washington scongela 6 miliardi di euro per Teheran

Gli americani

Il volo con a bordo i cinque cittadini americani è atterrato a Doha, in Qatar e farà presto ritorno negli Stati Uniti. I detenuti erano Siamak Namazi, imprenditore arrestato nel 2015 e condannato per spionaggio , Morad Tahbaz accusato di cospirazione con gli Usa ed Emad Shargi. Erano tutti detenuti nella famigerata prigione di Evin anche se da un mese, in vista della liberazione, avevano ricevuto gli arresti domiciliari. Non si conosce invece il nome degli altri due. "Oggi cinque americani innocenti detenuti in Iran tornano finalmente a casa. Si riuniranno ai loro cari, dopo aver sopportato anni di agonia, incertezza e sofferenza", ha dichiarato il presidente rinnovando l'invito a tutti i cittadini Usa a non recarsi in Iran perché "troppo rischioso per chi ha il passaporto americano".