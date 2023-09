Media: accordo Usa con Iran su scambio prigionieri

In Usa l'amministrazione Biden ha raggiunto un accordo con l'Iran per il rilascio di cinque cittadini americani detenuti nel Paese in cambio del trasferimento di 6 miliardi di dollari di fondi di Teheran congelati e di cinque prigionieri iraniani.

Il segretario di Stato Antony Blinken ha firmato l'esenzione dalle sanzioni per il trasferimento di fondi all'Iran