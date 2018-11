Brexit, i leader dei Paesi Ue al vertice straordinario di Bruxelles Ansa 1 di 53 Ansa 2 di 53 Ansa 3 di 53 Ansa 4 di 53 Ansa 5 di 53 Ansa 6 di 53 Ansa 7 di 53 Ansa 8 di 53 Ansa 9 di 53 Ansa 10 di 53 Ansa 11 di 53 Ansa 12 di 53 Ansa 13 di 53 Ansa 14 di 53 Ansa 15 di 53 Ansa 16 di 53 Ansa 17 di 53 Ansa 18 di 53 Ansa 19 di 53 Ansa 20 di 53 Ansa 21 di 53 Ansa 22 di 53 Ansa 23 di 53 Ansa 24 di 53 Ansa 25 di 53 Ansa 26 di 53 Ansa 27 di 53 Ansa 28 di 53 Ansa 29 di 53 Ansa 30 di 53 Ansa 31 di 53 Ansa 32 di 53 Ansa 33 di 53 Ansa 34 di 53 Ansa 35 di 53 Ansa 36 di 53 Ansa 37 di 53 Ansa 38 di 53 Ansa 39 di 53 Ansa 40 di 53 Ansa 41 di 53 Ansa 42 di 53 Ansa 43 di 53 Ansa 44 di 53 Ansa 45 di 53 Ansa 46 di 53 Ansa 47 di 53 Ansa 48 di 53 Ansa 49 di 53 Ansa 50 di 53 Ansa 51 di 53 Ansa 52 di 53 Ansa 53 di 53 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

E' un passaggio che mette un punto fermo dopo circa due anni di negoziati, ma che apre anche la strada alla nuova difficile tappa del voto a Westminster, dove la premier britannica Theresa May per ora non ha la maggioranza, e dove l'intero processo rischia di deragliare. E' un giorno "triste in cui non c'è nulla da celebrare", ha detto il presidente dell'esecutivo comunitario Jean-Claude Juncker, indicando al tempo stesso che l'intesa per il divorzio del Regno Unito non è solo "il miglior accordo possibile" per entrambe le parti, ma anche "l'unico possibile". "Se qualcuno alla Camera dei Comuni pensa di bocciarlo, credendo di poterne spuntare uno migliore, resterebbe deluso", ha avvertito.



Una posizione condivisa in modo compatto da tutti i capi di Stato e di governo, May compresa. "Non c'è un piano B", ha messo in guardia il premier olandese Mark Rutte, mentre l'irlandese Leo Varadkar ha respinto qualsiasi ipotesi di una riapertura dei negoziati. Sulla stessa linea anche lo spagnolo Pedro Sanchez, che con le sue minacce di veto sull'accordo per la mancanza di rassicurazioni su Gibilterra (poi ottenute grazie anche all'intervento del presidente del Consiglio europeo Donald Tusk) ha tenuto in bilico il vertice fino alla vigilia.