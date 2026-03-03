Tajani: i 200 studenti bloccati a Dubai in partenza verso Milano

Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha annunciato che i 200 studenti italiani bloccati a Dubai sono in partenza da Abu Dhabi alla volta di Milano; i passeggeri atterreranno all'aeroporto di Linate. Sul volo viaggiano anche alcuni cittadini italiani che si trovano in particolari condizioni di salute. Autobus sono disponibili per il trasferimento di cittadini dagli Emirati verso l'Oman e voli charter messi a disposizione dalla compagnia Oman Air vengono organizzati per i passeggeri diretti in Italia. A Mascate, intanto, dalle prime ore del mattino è operativo il primo gruppo di funzionari di rinforzo alle sedi diplomatiche. Tajani, in accordo con il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, ha chiesto alla Farnesina di creare un'unità di supporto di diplomatici, carabinieri e finanzieri.