11 Settembre vent'anni dopo: oggi l'America si ferma

Ansa

Oggi si celebra il ventesimo anniversario degli attacchi terroristici contro gli Usa dell'11 settembre 2001. "L'unità è la nostra forza", ha detto venerdì sera Biden ricordando le vittime degli attentati. Il presidente sarà alle commemorazioni a Ground zero, insieme a Obama, mentre Bush andrà in Pennsylvania. Città blindate per l'allarme terrorismo, con la minaccia interna che ora preoccupa più di quella islamica.