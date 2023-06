"Trooping the Colour", il principino Louis e il giallo della... "puzzetta": "Chi è stato?"

Anche questa volta il principino Louis è riuscito a rubare la scena all'intera casata con le sue smorfie e i suoi gesti poco reali.

E poco importa che l'occasione pubblica fosse il primo "Trooping the Colour" a Londra per il nonno, il re Carlo III. L'ultimogenito di William e Kate si conferma così il ribelle di famiglia, poco avvezzo al galateo Windsor e si lascia sorprendere dagli obiettivi dei fotografi puntati su di lui e in diretta Tv in pose poco principesche. Come il gesto di portare la mano al naso per non respirare... cattivi odori, mentre in carrozza sfila con i fratelli, la mamma e la regina Camilla. Così diventa spontaneo chiedersi: "Chi è stato?".