"Pazzo per lo shopping": prete nei guai dopo le foto con borse e scarpe firmate

Foto di borse Louis Vuitton e scarpe Gucci, post di valigie e ombrelli firmati. No, non è il profilo di una nuova fashion blogger emergente, ma di Vyacheslav Baskakov, un prete ortodosso , che in Russia ha scatenato una polemica per aver ostentato sui social abiti e oggetti griffati. L'uomo, parroco della città di Tver, ha ricevuto un richiamo da parte del patriarca Kirill, capo della Chiesa ortodossa, e verrà punito per il suo comportamento probabilmente con un corso di rieducazione.

"Spero che il provvedimento serva a riportare Vyacheslav alla ragione. La vita pubblica di un prete non può essere scissa da quella privata e nessun sacerdote può comportarsi come un uomo di chiesa la mattina e agire in modo diverso il pomeriggio", ha detto Alexander Volkov, portavoce del patriarca Kirill.



Vyacheslav ha chiesto scusa per il suo comportamento e si è giustificato dicendo che gli oggetti erano stati fotografati nei negozi e non erano di sua proprietà. "Sono imbarazzato per quello che è successo e mi assumo tutta la responsabilità. Ho chiuso Instagram dato che non so comportarmi in modo adeguato e umile e accetto la punizione. Ho cercato di essere una persona moderna e aperta per questo era mia abitudine postare sui social tutto quello che ritenevo piacevole. La mia era una battaglia per la libertà", ha scritto l'uomo in una lettera pubblicata sui media russi. Nel 2012 lo stesso patriarca Kirill era finito al centro di uno scandalo simile: era stato fotografato mentre indossava al polso un orologio dal valore di circa 30mila dollari.