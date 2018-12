Usa, due suore rubavano i fondi di una scuola per giocare ai casinò di Las Vegas

Due suore cattoliche di Los Angeles, amiche e appassionate di gioco d'azzardo, hanno ammesso di aver sottratto per almeno dieci anni circa mezzo milione di dollari dalla cassa della scuola dove lavoravano e di avere usato i soldi per andare a sbancare le case da gioco nel deserto del Nevada, a Las Vegas. Le religiose sono Mary Kreuper, preside per 29 anni della St James' Catholic School e Lana Chang, che ha insegnato nello stesso istituto

La coppia prelevava i soldi dal conto dove venivano versate rette e donazioni, depositando gli assegni in un conto non appartenente alla scuola. L'ammanco è stato scoperto durante un controllo di routine. La chiesa cattolica di St James ha riferito che le due suore hanno espresso "profondo rimorso" per le loro azioni e hanno chiesto perdono.



La polizia è stata informata ma, per dare un lieto fine alla storia, non saranno formalizzate accuse: "le sorelle hanno confermato l'appropriazione indebita dei fondi e hanno cooperato alle indagini", ha spiegato l'ordine cui appartengono (Sisters of St Joseph of Carondelet).