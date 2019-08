sovraffollamento estivo 9 agosto 2019 08:53 "Non dite a nessuno di essere stati qui", i residenti di Barcellona provano a contrastare il turismo sfrenato Lʼassociazione dei comitati di quartiere distribuisce volantini ai visitatori. Questʼestate sono attese quindici milioni di persone

"Barcellona è un tesoro, nascondilo!". Se quest'anno avete deciso di passare le vacanze nella città catalana, potrebbe capitarvi di ricevere un volantino come questo. E' l'appello mosso ai turisti dalla FAVB, l'associazione che rappresenta i comitati di quartiere. "Non dite a nessuno di essere stati a Barcellona" si legge sul foglio. La città è pronta anche quest'anno a ricevere l'ondata estiva di visitatori e i residenti stanno cercando di sensibilizzare chi arriva sulle ramblas, per evitare il sovraffollamento e la fuga degli abitanti dai quartieri del centro.

Il sovraffollamento estivo è un tema caldo già da diversi anni a Barcellona. "E' assurdo che nel centro ci siano più turisti che residenti" è lo slogan con cui il sindaco Ada Colau ha vinto le elezioni nel 2015. In tanti quartieri popolari panetterie e barbieri hanno ceduto il posto a negozi di souvenir. Il primo cittadino è riuscito a imporre delle regole agli affitti di Airbnb e ha fatto approvare il PEUAT, un piano urbano speciale per la ricettività turistica che, fra le altre cose, vieta l’apertura di nuovi alberghi nel centro città. Ma la situazione pare non essere cambiata. I visitatori sono in continuo aumento: quest'estate, secondo le stime ufficiali, sono attesi in quindici milioni, circa due milioni di persone in più rispetto al 2018, per una città di poco più di un milione e 600mila abitanti.

I cittadini auspicano un cambiamento. Gli imprenditori chiedono al sindaco Colau, confermata lo scorso 15 giugno, di far rispettare le leggi e di investire in cultura, per offrire un'alternativa valida alla movida delle ramblas.