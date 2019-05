"Io pago bene". Cuoco italiano usa Google Traduttore e viene denunciato in Austria per tentata corruzione

"Io pago ben!" o "Io pago bene"? Un cuoco italiano finisce in tribunale a causa di una traduzione sbagliata.

Mentre guidava in stato d'ebbrezza in Tirolo, è stato fermato dagli agenti austriaci e ha ricevuto una multa. Non sapendo parlare né tedesco né inglese, ha comunicato la disponibilità a pagare usando la traduzione automatica di Google, ma i poliziotti l'hanno interpretata come tentativo di corruzione.