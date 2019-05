Germania, disabile ubriaco in carrozzina elettrica: sarà multato

E' stato fermato dalla polizia della Sassonia, in Germania, perché aveva un tasso di alcol nel sangue cinque volte superiore a quello consentito. Fin qui nulla da eccepire. Ma cosa che non mancherà di suscitare qualche perplessità è che il protagonista sia un disabile sulla sua carrozzina elettrica. Purtroppo per l'uomo, che sarà multato, la legge tedesca applica anche alle carrozzine le sanzioni previste per la guida in stato di ebbrezza.