"Dov'è Melania (Trump)?", anche uno striscione nei cieli dell'Iowa se lo chiede

"Dov'è Melania (Trump)?" si interroga l'America da mesi, perché pesa nelle vicende politiche e giudiziarie di Donald Trump l'assenza, al suo fianco, dell'ex first lady. Eppure, solo a giugno, doveva essere lei l'arma segreta dell'attività di propaganda per riportare il tycoon alla Casa Bianca. Ma ora a chiedersi "Dov'è Melania (Trump)?" è stato persino un aereo che con lo striscione "Where's Melania?" ha attraversato i cieli dell'Iowa con un passaggio sullo stadio di football Jack Trice di Ames, poco prima dell'arrivo di Trump, DeSantis e altri candidati alla presidenza.

"Where's Melania (Trump)?", il tormentone di Usa 2024 Lontana dalla campagna elettorale di Donald Trump, Melania si troverebbe ufficialmente in Florida con il figlio della coppia, Barron. A seguire i suoi affari e a supportare il marito... a debita distanza. E questa situazione alimenta il mistero sulla sua sorte.

Sempre secondo fonti ufficiali l'ex first lady sosterrebbe, infatti, fermamente la campagna di Trump per il 2024 ma, stando al New York Times, ha voluto mantenere un profilo basso a causa del poco sostegno ricevuto da parte di una serie di amici, assistenti e familiari durante la permanenza alla Casa Bianca. Chi non ricorda il suo sorriso lasciando definitivamente la residenza di Washington?

Intanto, il banner volante incriminato con la scritta "Where's Melania?", già da tempo hashtag fortunato sui social media, non è passato inosservato ed è stato immortalato in scatti e video diventati poi virali sui social network.