"Caro Babbo Natale vorrei un rene per mio fratello", la lettera commuove il web

"Caro Babbo Natale vorrei un rene per mio fratello maggiore" . E' questa la richiesta di Kaitlyn , una bambina de l North Carolina che ha spedito la sua letterina dalla casella postale dei grandi magazzini Lowe's Home Improvement a Franklin, negli Stati Uniti. Sono migliaia i bambini che ogni anno utilizzano il centro commerciale per far recapitare le loro letterine a Babbo Natale. Quest'anno però, tra le tante richieste, ce n'è una diversa scritta coi pastelli, verdi viola e blu, che ha già fatto il giro del web ed emozionato chiunque l'abbia letta. "Alcuni possono non credere in te – scrive Kaitlyn a Santa Claus – ma io lo faccio. Una cosa che davvero vorrei per mio fratello è un rene per fare il trapianto. Per favore".

Forse Babbo Natale non leggerà mai le parole della piccola, ma i dipendenti del grande magazzino l'hanno già fatto e adesso sono alla ricerca di Kaitlyn che, sulla lettera, non ha scritto altro che il suo nome, nessun indirizzo, nessun numero di telefono. La foto della tenera richiesta è stata postata su internet e ha già fatto il giro del web. Ora sono in tanti quelli che si stanno mobilitando per trovare Kaitlyn e la sua famiglia "per sostenerla in questa battaglia". Ha detto così la direttrice dei grandi magazzini e ha raccontato: "La prima cosa che abbiamo provato a fare è stata quella di guardare i filmati di sorveglianza per cercare di rintracciare i genitori o la bambina, ma non abbiamo avuto fortuna".



Dopo aver avuto l'autorizzazione dal direttore marketing di Lowe's, la donna ha pubblicato la foto della lettera su Facebook. "Questa è la lettera indirizzata da Babbo Natale lasciata nella nostra casella postale – recita l'appello – la nostra compagnia vuole capire se qualcuno conosce questa bambina. Per favore aiutateci a condividere questo post per arrivare alla sua famiglia. Aiutateci a trovare Kaitlyn".