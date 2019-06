PROVATO IN ANTEPRIMA 20 giugno 2019 17:09 Un videogioco contro la solitudine e la depressione: ecco Sea of Solitude Abbiamo messo le mani sul prossimo videogioco della serie EA Originals sviluppato dai tedeschi di Jo-Mei Games

Da qualche anno ormai i videogiochi hanno abbracciato tematiche sempre più importanti e vicine ai problemi che attanagliano l'essere umano. Se Hellblade: Senua's Sacrifice voleva puntare i riflettori sui disturbi mentali e i risvolti psicologici di chi li vive, con il nuovo Sea of Solitude il team berlinese di Jo-Mei Games punta a raccontare gli effetti della solitudine sull'essere umano, sfruttando elementi fantastici come mezzo per narrare una storia reale.



A Los Angeles, all'interno dello spazio allestito da Electronic Arts nella cornice dell'Hollywood Palladium, abbiamo provato in anteprima la nuova produzione della serie EA Originals.

La protagonista Kay si ritroverà divorata dalla solitudine e assumerà le sembianze di un mostro. COS'ÈSea of Solitude è un'avventura in terza persona che vi metterà nei panni di Kay, una giovane ragazza tormentata dalla rabbia e solitudine che l'hanno divorata fino a trasformarla in un mostro. Nel corso della storia, Kay dovrà esplorare un mondo pericoloso e affrontare bestie spaventose per riprendere il controllo della sua vita e tornare in sé.



Attraverso metafore e una simbologia particolarmente complessa, Sea of Solitude vuole raccontare la storia di Cornelia Geppert, la creative director che l'ha concepito, la quale ha scelto di condividere la propria vita e le esperienze che l'hanno plasmata allo scopo di aiutare tutti coloro abbiano dovuto affrontare almeno una volta il peso schiacciante della solitudine.

Nel corso dell'avventura, incontrerete nuovi personaggi che vi aiuteranno a liberare la città dalla corruzione e a ritrovare la vostra forma umana. COSA ABBIAMO VISTOIn una presentazione a porte chiuse, Jo-Mei Games ci ha mostrato una manciata di livelli del gioco finale, presentandoci il personaggio di Kay e un'altra misteriosa ragazza che aiuterà la protagonista a muoversi in un mondo ostile. Interagendo con l'ambiente e incrementando il proprio legame con l'enigmatica ragazza, Kay potrà sbloccare nuove aree abbassando il livello dell'oceano e accedendo così a luoghi inediti della città.



Durante l'avventura, potrete liberare la città dalla corruzione che l'ha avvolta nel buio e vedervela con pericolosi mostri, che rappresentano le più grandi paure dell'essere umano in preda alla solitudine. Non è presente un vero e proprio sistema di combattimento, ma Kay disporrà di una "luce" speciale che potrà utilizzare come diversivo per distrarre i mostri e procedere all'obiettivo successivo.