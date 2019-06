Polemica su "Don’t Whack Your Teacher", il videogioco che ti fa torturare il prof | Senatrice M5s chiede censura

L'appello, rimarcato dalla stessa Granato sul proprio profilo Facebook, parla di un gioco intitolato Don’t Whack Your Teacher, che consente a uno studente di seviziare il proprio insegnante all'interno di una stanza scegliendo il mezzo preferito per la tortura e facendo partire un video in cui lo stesso alunno infierisce senza pietà sul corpo dell'indifeso professore.



In realtà, il gioco non è poi così recente: si tratta di un prodotto nato come flash game più di cinque anni fa e successivamente convertito in formato mobile su Android.



La Senatrice chiede il supporto e contribuito dei cittadini, affinché vengano segnalati tutti i siti che permettono di giocare e scaricare un videogioco che ha come unico scopo quello di incitare alla violenza contro i docenti. Potete approfondire l'argomento sul post pubblicato dalla Senatrice, che rimanda a un video con l'intervento completo in Senato.