Rogue Corps segna il ritorno dello storico Contra

COS'È - Rogue Corps è il nuovo capitolo della storica saga di sparatutto bidimensionali a scorrimento Contra, il cui primo capitolo debuttò nel 1987 nelle sale giochi di tutto il mondo. Rogue Corps trasporta la serie in un ambiente di gioco completamente tridimensionale, ma ancor di più organizza la fase di sparo sui cardini di uno "shoot'em up twin stick", ovvero quei giochi basati sul movimento di entrambi gli analogici del controller. La visuale è quindi posta ben al di sopra dell'azione e non più a fianco, con lo stick destro che va a imporre la direzione verso cui sparare, quello sinistro classicamente deputato ai movimenti e un pulsante dorsale per fare fuoco.



COSA ABBIAMO PROVATO - All'E3 2019 abbiamo provato Contra Rogue Corps per più di mezz'ora e la sensazione generale è che non sia del tutto un vero Contra. Anche se sotto alcuni aspetti evidentemente lo ricorda: il tono è ancora più scemo e leggero che in passato, ma siamo comunque in mezzo a un trionfo di fiamme, metallo e muscoli.



Ma anche pelo animalesco e lunghe gambe, a voler ben vedere. Il cast propone quattro personaggi tra cui scegliere, tutti piuttosto interessanti: c'è il classico soldato mezzo cibernetico, Kaiser, Ms. Harakiri che ha un alieno infilato all'altezza dello stomaco e perennemente trafitto dalla spada della tizia stessa (se così non fosse prenderebbe il controllo e finire per uccidere la sua ospite, chiaro), un alieno tondeggiante e dalle maniere estremamente leganti tanto da meritarsi il nome di The Gentlemen e infine un panda con il cervello di un'eccellente scienziato, Hungry Beast.



Contra Rogue Corps proporrà una serie di livelli e di boss, da affrontare in una campagna single player o con un po' di amici, sia online che offline. Ci saranno poi altre modalità, tra cui una non ancora annunciata e pensata per il multiplayer locale che dovrebbe cambiare le carte in tavola. Quando si inizia a sparare si viene velocemente introdotti a tutte le varie meccaniche.



Si possono utilizzare due armi, a turno, che non richiedono munizioni ma possono surriscaldarsi e quindi bloccarsi per qualche secondo. Con una schivata si evitano gli attacchi nemici e si possono stordire le bestiacce che vogliono farci fuori, per poi magari prenderle di peso e lanciarle contro delle lame rotanti e non può mancare un'abilità speciale unica per ogni personaggio.