La guerra di Sniper: Ghost Warrior Contracts è riflessiva

La guerra , nel mondo dei videogiochi , viene interpretata in diversi modi: c'è chi predilige il realismo, chi la freneticità dell'azione e chi preferisce un approccio strategico più riflessivo. Sniper: Ghost Warrior Contracts appartiene a quest'ultima categoria e all' E3 2019 abbiamo avuto modo di mettere le mani su una sua versione preliminare per parlarvene in anteprima . Ecco cosa abbiamo scoperto alla fiera di videogiochi più importante del mondo.

COS'È - Sniper: Ghost Warrior Contracts è il nuovo capitolo della serie di sparatutto in prima persona in cui si impersonano esclusivamente dei cecchini. Dopo la precedente esperienza con un mondo open world, non certo entusiasmante, CI Games ha deciso di fare un passo indietro sulla struttura del gioco, ma non sulla mentalità. Sniper: Ghost Warrior Contracts torna ad avere enormi aree nelle quali però i contratti possono essere presi (e portati a termine) in qualsiasi ordine e in cui ci saranno cecchini concorrenti. “Abbiamo ascoltato molto attentamente quello che ci ha detto la community, e tutto per poter offrire l’esperienza da cecchino definitiva”, ci ha spiegato Daniel Sławiński, senior lead designer del gioco.



COSA ABBIAMO PROVATO - Abbiamo toccato con mano una demo che ci ha messo alla prova in una situazione imprevedibile. La prova si è aperta in mezzo alla natura siberiana, appoggiati sopra un soffice strato di neve e sotto un cielo stellato: inaliamo, esaliamo, e proprio quando i polmoni si sono svuotati del tutto premiamo il grilletto. La scena ruota, la telecamera segue il proiettile in slow motion fino a che questo non si conficca nella gola di un cecchino appostato dall’altro lato di un un dirupo.