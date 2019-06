PROVATO IN ANTEPRIMA 25 giugno 2019 08:22 Fall Guys, il battle royale che ricorda Mai Dire Banzai Da Devolver Digital arriva un nuovo titolo fuori di testa ispirato al famoso show televisivo

Alzi la mano chi non ha mai visto una puntata di Takeshi's Castle, show televisivo giapponese ideato da Takeshi Kitano spesso riproposto su Italia 1 come Mai Dire Banzai, che metteva un gruppo di cento concorrenti alle prese con una serie di prove e giochi fuori di testa fino allo "scontro finale" contro lo stesso ideatore del programma.



Da queste premesse è nato Fall Guys, il nuovo battle royale prodotto da Devolver Digital che abbiamo avuto l'occasione di provare con mano all'E3 2019 di Los Angeles.

Prima prova: raggiungere il traguardo distruggendo delle porte. Ma attenzione: alcune potrebbero essere invalicabili! COS'ÈFall Guys è un gioco d'azione che rielabora il concetto di battle royale seguendo, appunto, la formula del popolare show TV nipponico: cento concorrenti, tre round a eliminazione diretta per raggiungere lo scontro finale: tutti lotteranno contro tutti al fine di raggiungere il traguardo e ottenere l'ambita corona.



Il gioco offrirà diverse discipline per mettersi alla prova, un po' come succede in un altro show televisivo del calibro di American Ninja Warrior: dopo aver scelto l'aspetto del proprio personaggio e un nome (il più buffo possibile!), siete pronti per lanciarvi nella mischia.

Non ci sono regole in Fall Guys. Volete rovinare un'amicizia decennale? Basta spingere un amico verso uno degli ostacoli e raggiungere il traguardo a sue spese. COSA ABBIAMO PROVATOA Los Angeles, gli sviluppatori ci hanno fatto testare tre attività che faranno parte del gioco completo: la prima consiste nel passare attraverso delle porte murate, che tuttavia possono aprirsi o meno in modo del tutto imprevedibile. I primi quaranta a tagliare il traguardo passeranno alla fase successiva, mentre tutti gli altri... beh, dovranno restare a guardare le altre due fasi conclusive.



La seconda prova ci ha messo alle prese con uno scenario caratterizzato da elementi rotanti che possono favorire la fuga o ostacolare il movimento. Lo scopo? Raccogliere la coda di uno dei personaggi in gioco e resistere fino al termine del timer (di un minuto e mezzo) con... la coda tra le gambe. Anche in questo caso, chi perde torna a casa e chi vince passa al terzo e ultimo round.



Il terzo e ultimo compito è quello di raggiungere la vetta di una collina ricca di ostacoli e piattaforme che rendono estremamente entusiasmante la corsa al traguardo: vince chi riesce ad afferrare la corona, che tuttavia si muoverà continuamente rendendo i giochi ancora più interessanti. Se doveste fallire, vi ritroverete in un fiumiciattolo che vi farà ripartire da metà percorso, lasciando a qualcun altro la possibilità di vittoria.