LA NOSTRA PROVA 24 giugno 2019 13:36 Control, un thriller paranormale dagli autori di Alan Wake e Quantum Break Abbiamo provato la nuova avventura di Remedy Entertainment, in arrivo ad agosto su PC e console

Il team finlandese di Remedy Entertainment ci ha abituato negli anni a grandi avventura caratterizzate da un gameplay ricco d'azione ed elementi paranormali che hanno contribuito a creare alcuni dei videogiochi più amati di sempre.



Max Payne, Alan Wake e più recentemente Quantum Break sono solo alcuni dei franchise creati da Sam Lake, l'eclettico e visionario director della software house, che ha deciso di affrontare una nuova sfida con un progetto del tutto inedito: Control. A Los Angeles siamo riusciti a provare con mano una versione avanzata del gioco d'azione, giocando per circa un'ora una build molto vicina a quella che arriverà nei negozi nelle prossime settimane.

COS'ÈControl è un gioco d'azione in terza persona che ci mette nei panni di Jesse Faden, direttrice del Bureau interpretata dall'attrice Courtney Hope. Jesse dovrà affrontare una temibile minaccia paranormale che ha colpito l'edificio federale e liberarlo da una piaga che sta corrompendo il Bureau e tutti coloro che si trovano al suo interno. Per farlo, la protagonista potrà sfruttare tutta una serie di abilità che le consentiranno di difendersi da nemici sovrumani.



Come da tradizione nei progetti di Remedy, infatti, anche Control includerà dei veri e proprio poteri che Jesse potrà sfruttare nei combattimenti: grazie alla telecinesi, il giocatore può lanciare oggetti o blocchi di cemento, difendersi dagli attacchi nemici creando uno scudo, librarsi in volo e via dicendo.



Il gioco include un sistema di progressione che consente di sbloccare nuove abilità e poteri progredendo nell'avventura, ma non è tutto: anche l'arma di Jesse dispone di abilità che le consentono di cambiare forma e modalità di fuoco, consentendo alla protagonista di fare breccia nelle armature dei nemici più potenti semplicemente "mutando" l'aspetto dell'arma.

Jesse Faden, interpretata dall'attrice Courtney Hope, dispone di abilità sovrannaturali che le consentono di spostare oggetti con il pensiero. Le sue abilità aumenteranno durante l'avventura sbloccando appositi puzzle. COSA ABBIAMO PROVATOA Los Angeles abbiamo provato la terza missione della campagna, che ci vedeva impegnati nel tentativo di sbloccare l'isolamento che impediva l'accesso ad altre aree del Bureau. Nei panni di Jesse, abbiamo dovuto esplorare lo scenario in cerca di un particolare personaggio e ottenere accesso a un'area di manutenzione per disattivare l'isolamento e ottenere l'accesso ad altre aree.



Questa missione ha confermato che il gioco d'azione di Remedy permetterà di seguire una struttura meno lineare e di affrontare le missioni nell'ordine che preferirete: maggiore sarà il tempo che investirete nelle fasi d'esplorazione, maggiori le possibilità di scovare missioni secondarie e quest speciali che vi permetteranno di ottenere nuove abilità. Queste vi consentiranno successivamente di accedere a nuove aree ritornando nelle zone esplorate in precedenza, in quello che è un chiaro omaggio al genere dei metroidvania.



Nella nostra prova, infatti, dalla semplice possibilità di raccogliere oggetti e scagliarli contro i nemici siamo riusciti a sbloccare uno scudo, attivabile con uno dei tasti dorsali del controller, e una sorta di leviazione che ci ha consentito di superare burroni e passaggi nel vuoto restando sospesi in aria per pochi istanti. Le abilità saranno ottenibili solo dopo aver completato particolari aree esoteriche che nascondono dei puzzle molto intriganti, che ci hanno offerto un piccolo assaggio del sistema ruolistico con il quale sbloccare nuove abilità, armi e altri potenziamenti.