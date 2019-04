Sopravvivere dopo l’apocalisse 18 aprile 2019 08:04 Tom Clancy’s The Division 2, come salire di livello rapidamente Sono molte le attività presenti nel nuovo capitolo della saga: ecco cosa fare per accumulare punti esperienza in fretta

Tom Clancy’s The Division 2 è uno sparatutto multigiocatore con elementi ruolistici ambientato in una versione post-apocalittica di Washington, in un mondo devastato da un letale agente patogeno. I giocatori possono partecipare sia in modalità single player che multiplayer, muovendosi in un territorio molto vasto.



Con questa guida vi sveleremo qualche trucco per accumulare esperienza più velocemente, utile per superare alcuni frangenti del gioco ostici.

Vantaggi

Nelle fasi iniziali del gioco entrerete in contatto con il Quartiermastro, presso la base delle operazioni alla Casa Bianca. Qui potrete acquistare abilità e vantaggi per potenziare il vostro personaggio. Molti di questi Vantaggi possono garantirvi punti esperienza bonus, quindi può essere una buona idea acquistarli già dalle prime ore.

Per sbloccare i Vantaggi dovrete raccogliere punti Tecnologia SHADE - sparsi nel mondo oppure ottenuti salendo di livello. Sulla mappa, le casse con questa valuta segnalate con indicatori di colore arancione.



Missioni principali

Questi incarichi sono segnalati sulla vostra mappa con degli esagoni azzurri con un piccolo triangolo giallo in basso a sinistra. Vi forniranno un ammontare standard di punti esperienza (37175) che non aumenterà o dimininuirà a seconda del vostro livello.

Per questo è una buona idea completarle per prime. Oltre a garantirvi un buon quantitativo di punti esperienza, vi permetteranno di sbloccare contenuti avanzati del gioco (come le Zone Nere) e far aumentare di livello la vostra base.



Missioni secondarie

Indicate come un pentagono anziché un esagono, queste missioni vi forniranno una percentuale dei punti esperienza necessari al raggiungimento del livello successivo.

Questo vuol dire che questi incarichi risulteranno molto più proficui se completati quando sarete già a un livello abbastanza alto. Ricordatevi che non è possibile ripetere le missioni, una volta portate a termine con successo.



Attività

Il mondo di The Division 2 è pieno di attività secondarie. Alcune di queste verranno automaticamente segnate sulla mappa, mentre altre compariranno solo dopo aver raggiunto una determinata zona. Ogni attività vi garantirà un certo numero di punti esperienza; di seguito elenchiamo le migliori da questo punto di vista.



Rifugi

Indicati con un’icona a forma di casa, una volta sbloccate diventeranno destinazioni per i viaggi veloci, oltre a sbloccare automaticamente altre attività extra nei dintorni.

Punti di controllo

Come nel caso dei rifugi, queste zone fungeranno da destinazioni per i viaggi veloci. Per conquistarli dovrete liberare l’area dai nemici presenti, per poi difenderla da qualche ondata di rinforzi. Normalmente, in entrambe le fasi sarà presente un boss. L’unico aspetto negativo è che la quantità di punti esperienza ottenuta varierà a seconda del vostro livello.