The Legend of Zelda: Link’s Awakening - Tutti i segreti degli scambi di oggetti

Nel remake di The Legend of Zelda: Link’s Awakening è possibile ottenere il Boomerang e la Lente di ingrandimento completando una serie di missioni legata allo scambio di oggetti. Si snoda lungo tutta la storia principale, quindi non ignoratela mentre progredite nel gioco! Ecco una pratica guida per ottenere i due oggetti.

1 - La bambola di Yoshi

La serie di scambi comincia nel villaggio di Mabe, con il minigioco della pesca dei pupazzi. Vi basterà poco per notare una presenza un po’ insolita, proveniente dall’universo di Super Mario. Pagate dieci rupie e acciuffate il piccolo Yoshi. Uscite dal negozio e un ragazzino vi darà un indizio su cosa fare con il vostro nuovo acquisto.

2 - Nastro

Recatevi alla casa grande nella parte più a nord del villaggio Mabe. All’interno vivono Papahl e Mamasha, assieme a una ricca schiera di bambini e, naturalmente, hanno bisogno di qualcosa per tenerli occupati, quindi date a lei il pupazzo. Per ringraziarvi vi regalerà un fiocco.

3 - Cibo per cani

Andate ora alla casa della signora MiaoMiao, al centro del villaggio - dove è presente, all’esterno, un categnaccio sempre intento ad abbaiare. Entrate nella porta sulla destra e date il nastro a Bow-wow, il piccolo categnaccio che trovate all’interno. In cambio riceverete una lattina di cibo... per cani.

4 - Banane

Portate ora il cibo a un coccodrillo parlante che vive in una casa lungo la spiaggia Toronbo, a est rispetto al luogo dove avete trovate la vostra spada.

L’abitazione è piena zeppa di banane e l’animale sarà ben contento di mettere finalmente le mani su un piatto a base di carne. In cambio della lattina, vi fornirà delle banane.

5 - Bastone

Per acciuffare il prossimo oggetto vi servirà il bracciale potente (nascosto nel secondo dungeon). Dal villaggio Mabe andate a est fino a raggiungere l’entrata laterale del castello di Kanalet. Vedrete un ponte crollato, con a guardia una scimmia: datele le banane e lei, in cambio, chiamerà a raccolta dei compagni per ricostruire il passaggio - per poi abbandonare a terra un bastone.

6 - Nido d’ape

Andate ora al centro della prateria Ukulu per trovare Tarin che tenta di acciuffare un nido d’ape da un albero. Dategli il bastone per fargli completare l’impresa; l’uomo scapperà poi dalle api infuriate, lasciando a terra per voi il prezioso nido!

7 - Ananas

Avrete bisogno degli Stivali di Pegaso (nascosti nel terzo dungeon) per arrivare a questo oggetto.

Andate al Villaggio degli Animali, all’angolo sud est della mappa. In fondo a destra troverete un orso infuriato, agghindato come un’autorità, intento a preparare qualche piatto a cui, purtroppo, sembra mancare un ingrediente fondamentale. Gli orsi amano il miele, quindi dategli il nido per ricevere in cambio l’ananas.

8 - Ibisco

Portate l’ananas ai Monti Tal Tal, nell’estremo nord della mappa, a destra rispetto all’uovo gigante. Troverete Papahl, perso sulla cima della montagna, ormai stremato; dategli un ananas per rimetterlo in forze e permettergli di tornare a casa. Così facendo, riceverete come premio un fiore d’Ibisco.

9 - Lettera

Dopo aver completato il quarto dungeon sarete in grado di accedere alla grotta che si trova alla sinistra del suo ingresso, dove potrete imparare il Mambo di Manbo per la vostra Ocarina. Questa canzone vi permetterà di spostarvi velocemente da un punto all’altro; utilizzatela per raggiungere il Villaggio degli Animali. Nella penultima casa sulla destra troverete una capretta di nome Christine, che vi dirà che non è il caso di rivolgerle la parola senza averle prima fatto un dono. Regalatele quindi l’Ibisco per farvi dare in carico una lettera, da consegnare a Mr. Write.

10 - Scopa

Andate all’angolo nord-ovest del Bosco Misterioso. Troverete una piccola casa, dove vive Mr. Write: consegnategli la lettera… contenente una foto della Principessa Peach. L’uomo, soddisfatto, vi farà dono di una scopa.

11 - Amo da pesca

Andate da Nonna Ulrira al villaggio Mabe, di fronte alla sua casa (o al Villaggio degli Animali - c’è la possibilità di trovarla in entrambi i luoghi!) alla disperata ricerca di una scopa. Risolvete il suo problema per ricevere in cambio un amo da pesca.

12 - Collana

A ovest del Villaggio degli Animali troverete una scala che finisce dentro l’acqua. Fatevi una nuotata per raggiungere un pescatore, a sud, con qualche problema a fare il suo lavoro. Saltate sulla barca e dategli il vostro amo: l’uomo lo proverà subito, raccogliendo la collana di una sirena per voi: prendetela e rimettetevi a nuotare.

13 - Scaglia della coda di una sirena

Rimanendo in acqua, dirigetevi verso nord-ovest per trovare una sirena. Parlatele, restituitele la collana che aveva perduto e lei vi regalerà una scaglia della sua coda.

14 - Lente d’ingrandimento

Avrete bisogno del rampino (nascosto nel quinto dungeon) per ottenere questo oggetto. Nuotate verso le mura sulla destra e ritornate al punto dove siete atterrati lanciandovi dal ponte. Utilizzate il rampino per superare una piccola voragine a sud del ponte, poi salite per un po’.

Vedrete una statua di una sirena: si tratta dell’opera di un artista alligatore, che vive al Villaggio degli Animali (Schule Donavitch), in cerca del tocco finale: una scaglia di sirena. Inserendola nello spazio libero la statua si sposterà, rivelando un passaggio. All’interno della grotta aprite un forziere per impossessarvi della lente di ingrandimento.

15 - Come ottenere il boomerang

Una volta ottenuta la lente recatevi alla baia di Martha, poi proseguite verso ovest. Nei pressi della spiaggia sulla Costa Toronbo vedrete una crepa nel muro: piazzateci davanti una bomba per scavare un’apertura ed entrate. All’interno troverete Koppi, che vi offrirà il Boomerang in cambio di uno dei vostri strumenti: dategli la pala - dal momento che, a questo punto del gioco, avrà perso parte della sua utilità. Sappiate comunque che potrete ricomprarla… pagando 300 rupie.

Vieni su IGN Italia per altre notizie e video su questo gioco!