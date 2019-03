19 marzo 2019 12:06 Squali del deserto, orchi e gatti immortali: i migliori giochi per mobile della settimana Tra una scena di Star Wars e un omaggio a Edge of Tomorrow, ecco Boost Buddies, Scorcher e Bridge Constructor Adventure

Meglio un gioco gratis e sorbirsi qualche spot, oppure pagare tre euro e poi giocare in pace? Considerando la quantità di giochi mobile che escono ogni settimana, la risposta non è banale.



Molti gamer– ne siamo sicuri – preferirebbero investire l’equivalente di un cappuccino e brioche per un gioco che li appassiona, ma la mera quantità di titoli che escono su iTunes e Google Play – parliamo di oltre mezzo milione di App sugli store digitali – rende il download gratuito quasi una necessità per provare tutti questi giochi e trovare il proverbiale ago nel pagliaio che ci fa giocare per una manciata di ore almeno. Certo, preferiremmo avere sempre la possibilità di scegliere dopo aver scaricato e provato un gioco, di pagare qualche euro per rimuovere quei fastidiosi spot, che peraltro consumano i preziosi GB di traffico di rete.

Boost BuddiesIl protagonista di questo gioco è un povero micetto in una scatola di cartone. Ogni livello vede il felino inscatolato posizionato in basso, un set di trappole mortali al centro dello schermo, e la preziosa corona che dovete raggiungere in alto. L’unica azione del gatto è quella di fare un razzo-salto verso l’alto – sì, lo scatolone ha un razzo sul fondo. Non potete curvare, rallentare, saltare – niente di tutto ciò. È come un Flappy Birds verticale, in cui potete toccare lo schermo per dare dei nuovi impulsi verso l’alto. Con solo questo controllo, dovrete evitare gli ostacoli: c’è di tutto, dai fantasmi ai mostriciattoli sospettosamente simili a quelli di un certo idraulico baffuto, dai laser che si spostano ai lati alle asce bipenni che oscillano vertiginosamente davanti a voi. Spuntoni, piattaforme da abbattere a testate, seghe circolari.



Morirete un sacco di volte in Boost Buddies. Quantità pantagrueliche di gatti affettati, bruciati, tagliuzzati. Ma non importa, perché è dannatamente divertente provare e riprovare, scoprire come dosare al meglio l’accelerazione per passare in mezzo a cinque lame rotanti o sfiorare una ragnatela di laser fulminanti. Accumulando esperienza e monete ingame, potrete anche sbloccare altri personaggi – tutti "carini e coccolosi" – che altrimenti vi toccherebbe pagare con euro suonanti.



Non è un gioco per tutti, questo è chiaro. È una chiamata alle armi per giocatori pronti a impegnarsi e provare e riprovare, un po’ come il Tom Cruise di Edge of Tomorrow. Alcuni schemi sono diabolici, altri un po’ meno, ma la genialità di Boost Buddies è che si gioca con una mano, anzi, con solo un dito, quindi ovunque compresi treni e metropolitane. Il gioco si scarica gratuitamente, ma dopo un certo numero di "dipartite violente" bisogna sorbirsi un video pubblicitario di 30 secondi, e al momento non c’è nemmeno l’opzione per pagare per rimuovere gli spot. Un paio di euro li avremmo pure pagati, peccato.



Boost Buddies è disponibile su Android e iOS, noi l'abbiamo provato su Neffos 7.

ScorcherNella nostra mente di nerd impenitenti, ha ricordato le corse nel deserto di Tattoine di Star Wars: Episodio 1, una delle poche scene salvabili del prequel, ma c’è anche un’influenza da Dune. In Scorcher sfreccerete a bordo della vostra slitta sci-fi in una serie di canyon sempre più serpeggianti, ma non dovrete evitare solo le pareti: ci sono anche degli enormi vermoni che fanno di tutto per ostacolarvi. Fatto curioso, potrete schiantarvi una volta e continuare la corsa, e potrete anche "riparare" la slitta speronando i piccoli squali della sabbia, passando sopra le loro pinne che spuntano dal deserto. Se però vi schiantate una seconda volta, è game over.



I canyon di Scorcher non cambiano moltissimo da una partita all’altra: se riuscirete a sopravvivere abbastanza nel primo, sbloccherete il secondo, che ha lo sfondo nero e presenta il nuovo ostacolo delle mine, che dovrete saltare al momento giusto. E così via. Scorcher è un runner curioso e divertente, più curato di molti concorrenti simili, e infatti costa tre euro e rotti. Se siete appassionati di corse infinite e sci-fi, potrebbe essere un buon investimento, per tutti gli altri gamer c’è di sicuro altro gratis.



Scorcher è disponibile su iOS, noi l'abbiamo provato su iPhone 7S.