Splitter Critters, il videogame per smartphone a metà tra Lemmings e Fruit Ninja

Hanno zampette e antennine, sono buffi e simpatici, e vanno dritti per la loro strada: poco importa che ci sia un mostro che vuole papparseli per colazione, un ostacolo omicida, un lago di lava: loro sono inarrestabili, confidenti e fiduciosi che qualcuno li salverà. Toccherà proprio a voi evitare morti aliene orribili: in Splitter Critters non potrete comandarli uno per uno, ma avrete il potere di affettare il livello e far slittare le "fette" in modo da far coincidere passaggi salvifici ed evitare i percorsi mortali.

I primi livelli sono molto semplici, con nessuna minaccia od ostacoli risibili: non fatevi ingannare, è un piano dei poteri forti per farvi credere che sia una passeggiata. Dopo pochi livelli iniziano ad arrivare le prime grane serie, sotto forma di mostriciattoli con tanti, tantissimi denti che considerano i vostri alieni dei pranzetti ambulanti, ma anche raggi laser, liquidi mortali... e il gioco diventa conseguentemente uno spasso per voi, che cercherete una soluzione ai vari livelli e pianeti di Splitter Critters.

IGN

Il bello del gioco è proprio che non esiste una soluzione univoca o "migliore" delle altre: con un po’ di fantasia e sperimentazione, ci si può sbizzarrire nel "modo" in cui si salvano gli alieni.

Splitter Critters è un gioco di qualche anno fa, che ha guadagnato un notevole paniere di premi e riconoscimenti. È approdato sotto le Feste su Apple Arcade (noi l'abbiamo provato su iPhone 13), il servizio "all you can play" di Apple che per un abbonamento di circa 5 euro al mese consente di giocare a oltre un centinaio di giochi, senza spendere un centesimo in più.

IGN

Spesso i videogame di Apple Arcade sono “nuovi”, ma ogni tanto arriva qualche sorpresa anche dal passato, ed è un’ottima scusa per recuperare un gioco che magari vi siete persi. La nota dolente è che essendo in Apple Arcade, è sparito da Google Play Store (ma rimane disponibile, per circa 5 euro, su Steam per PC o Nintendo eShop per Switch).

Vieni su IGN Italia per altre notizie e video su questo gioco!