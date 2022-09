Splatoon 3, le strategie più utili per dominare nelle sfide multiplayer

Se volete avere la meglio nelle sfide multiplayer, si tratti delle classiche Mischie Mollusche o delle più impegnative Partite anarchiche, farete bene a seguire i nostri suggerimenti per apprendere alcune tecniche avanzate che vi torneranno particolarmente utili contro i giocatori più esperti.

PRIMA LA CAMPAGNA, POI IL MULTIPLAYER

è consigliabile affrontare prima la campagna single-player

- La tentazione di lanciarsi nelle battaglie multiplayer di Splatoon 3 può essere davvero forte, tuttavia, per chi si approccia alla serie per la prima volta o vuole ripassare le meccaniche di gioco

Nella modalità Storia imparerete le basi del gameplay in maniera divertente e approfondita, anche grazie a

gradevoli minigiochi che permettono di fare pratica con le armi disponibili

smanettare con le impostazioni

e capire nel dettaglio il resto delle dinamiche che regolano il colorato sparatutto di Nintendo. La campagna può essere un ottimo banco di prova per, scegliendo se affidarvi ai sensori di movimento dei Joy-Con per prendere la mira o modificare la sensibilità del reticolo di mira.

OGNI ARMA HA IL SUO PERCHÉ

un’ampia gamma di armi e gadget con cui tappezzare d’inchiostro

- Anche il nuovo episodio della serie mette a disposizione dei giocatoriqualsiasi cosa capiti a tiro. Pennelli giganti, mitragliatrici a canne rotanti, granate di vernice, innaffiatori e fucili dalle forme più improbabili sono soltanto una piccola parte degli strumenti offensivi e difensivi su cui potrete contare, ed è per tale ragione che provarli tutti vi potrà fornire un vantaggio piuttosto importante durante le sessioni online.

Ovviamente nulla vi impedirà di padroneggiare le armi e gli accessori che meglio si adattano al vostro stile di gioco, considerate tuttavia che

in determinate situazioni un arco può risultare più efficace delle doppie pistole e così via

. A ogni modo, avrete comunque modo di testare tutto l’armamentario in un’apposita arena e metterlo alla prova contro manichini e sagome in movimento.

SCEGLIETE LA GIUSTA DOTAZIONE

è molto importante scegliere con attenzione il proprio equipaggiamento anche in base alla modalità di gioco

- Un po’ come avviene in Mario Strikers: Battle League Football, anche in Splatoon 3. Oltre all’arma principale, è bene tenere poi conto delle abilità speciali dei perk equipaggiati e dei vantaggi forniti dai capi di abbigliamento indossati, che possono fornire miglioramenti come la velocità di movimento o ridurre gli effetti e i danni dei gadget nemici.

All’interno dell’hub principale è possibile recarsi presso Murch, un PNG che in cambio di monete e ticket permette ai giocatori di

apportare modifiche alla dotazione personale effettuando il re-roll delle statistiche

o di aggiungere specifiche abilità a copricapi, scarpe e vestiti.

FIUMI D’INCHIOSTRO OVUNQUE

la chiave per la vittoria è invece quella di riuscire a dominare il campo di battaglia inondando di vernice la maggior parte dello scenario

- Uno degli errori da non commettere è quello di pensare di trovarvi di fronte a uno sparatutto simile a Call of Duty, in cui l’unica cosa che conta realmente è colpire ed eliminare i nemici. Niente di più sbagliato, perché, soprattutto la base alleata, così da ottenere due vantaggi come la possibilità di ricaricare l’inchiostro per le vostre armi e immergervi al suo interno per spostarvi velocemente ed evitare di essere danneggiati dai colpi nemici.

Proprio in modalità come Mischia Mollusca in cui due squadre da quattro giocatori si scontrano senza esclusione di proiettili colorati,

imbrattare la maggior parte della mappa è fondamentale per ottenere la vittoria

LA POTENZA DELLE ARMI SPECIALI

un potere speciale in grado d'infliggere tanti danni e colorare d’inchiostro una buona porzione della mappa

- Ogni arma di Splatoon 3 possiede. Potrete dunque mettervi al comando di un granchio robotico armato di tutto punto, utilizzare un rampino particolarmente utile per spostarsi rapidamente all’interno dell'arena, far piovere cascate di vernice sui nemici, evocare un delfino gonfiabile da far esplodere e molto altro ancora.

Per caricare questo formidabile attacco unico non dovrete fare altro che colpire gli avversari e colorare gli scenari con il vostro armamentario

cercate comunque di utilizzarla nel momento adatto e non sprecarla inutilmente

e, una volta che il contatore dell’arma sarà del tutto pieno, potrete utilizzarlo e gustarvi la scena. Ma anche se sarà possibile sfruttare questa meccanica di gameplay più volte nel corso di un match,

USATE LE TECNICHE AVANZATE

In questo nuovo capitolo della saga sono state introdotte due novità come l’Impinnata e l’Avvitotano

- Avere una buona mira e sfruttare la superiorità numerica durante gli scontri aiutano e non poco ad avere la meglio dei nemici nelle partite online, ma padroneggiando le tecniche avanzate diventerete semplicemente inarrestabili., che rendono ancora più dinamico l’ottimo sistema di movimento.

La prima permette di scalare i muri ricoperti dalla propria vernice colorata e di compiere salti

la seconda invece dà modo di balzare fuori dall’inchiostro compiendo un salto di 180°

per raggiungere aree della mappa difficili da raggiungere,che si rivela utile per cambiare velocemente direzione per sorprendere un avversario, oppure allontanarsi dalla zona calda della battaglia in tutta fretta e sicurezza.

UNA SQUADRA SUPER AFFIATATA

Fare gruppo con altri tre amici vi aiuterà ad aumentare le vostre chance di vittoria nelle modalità multiplayer

- Non è un segreto che Splatoon 3 sia di gran lunga più godibile e divertente se giocato se in buona compagnia., dal momento che avrete modo di comunicare tra voi e coordinarvi al meglio rispetto a quanto potreste fare giocando con compagni di squadra casuali provenienti da diverse parti del mondo.

E nel caso vogliate prendervi una pausa dai match competitivi

potrete sempre lanciarvi nella modalità cooperativa Salmon Run

, in cui unire le forze per affrontare orde su orde di salmoni agguerriti in intensi scontri comprensivi d'impegnative boss fight.