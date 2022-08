Splatoon 3 è ancora più ricco: tutte le novità dal Nintendo Direct

Nel corso del Nintendo Direct dedicato a Splatoon 3, la società di Kyoto ha mostrato ai fan della saga le novità principali di questo episodio: Nintendo ha confermato che il progetto sarà supportato per almeno un paio d'anni con nuovi contenuti, che saranno pubblicati a cadenza trimestrale e doneranno ai giocatori nuove armi, mappe aggiuntive e contenuti extra per rendere l'esperienza di gioco sempre fresca.

La mole di contenuti, però, non sarà certo esigua al lancio: l'azienda ha confermato la presenza di

dodici scenari

tutte le armi dei giochi precedenti

renderanno il gameplay ancora più profondo e coinvolgente

(inclusi Mercato Fruttato, Cisterna Cernia e vecchie conoscenze come Museo di Cefalò, Ponte Sgombro e Villanguilla), mentre i fan dei vecchi capitoli potranno sentirsi subito a casa grazie alla presenza di, in aggiunta a nuove soluzioni offensive e difensive che

Tra queste ci saranno i

calamarchi

tergilama

rinfrigorente

sonar esplosivo

, lae una serie di armi speciali attivabili durante alcune modalità multiplayer, mentre gadget come ile ilsaranno in grado rispettivamente di fornire bonus a tutto il team o di rivelare la posizione dei nemici e danneggiare coloro che finiranno nel suo raggio d'azione.

La presentazione ha svelato informazioni inedite sulle

tre modalità principali di Splatoon 3

vince la squadra che imbratta più territorio

Gran Salmonoidi

la modalità single-player chiamata Il ritorno dei mammiferiani

Numero 3

Octariani

: Mischia Mollusca permetterà a quattro giocatori di sfidare un team composto da altrettanti utenti, nella consueta battaglia in cui; Salmon Run è una variante cooperativa in cui una squadra sarà chiamata a respingere orde di pericolosiper raccogliere preziose uova d'oro. La vera novità è tuttavia, nella quale i giocatori dovranno accompagnarenella lotta contro i malvagi

Nintendo punta molto su Splatoon 3 per concludere in bellezza l'estate e prepararsi a una nuova hit di successo, ed è per questo che il gigante giapponese ha già

organizzato una serie di appuntamenti multiplayer

27 agosto

9 settembre

che saranno accessibili a tutti i giocatori in possesso di Switch: il primo evento è previsto per il, mentre i successivi arriveranno a cadenza regolare subito dopo l'esordio del gioco previsto per il