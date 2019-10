Spaceland, un videogioco strategico dalle tinte sci-fi a portata di mano

Cosa può capitare di meglio a un gruppo di ranger dello spazio che ricevere una chiamata di aiuto? Il team di Spaceland , tre sceriffi armati fino ai denti, vive per queste missioni. Il cliché sci-fi che possiamo far risalire a ben prima di Alien viene rispettato fino in fondo, e la colonia che ha invocato il vostro soccorso è effettivamente un covo di xenomorfi con una sfilza di aculei e denti nei posti sbagliati. Così, il vostro piccolo team di salvatori deve affrontare una serie di missioni e livelli per scoprire cosa è successo e salvare il salvabile.

Se vi state aspettando il "solito" action a base di sparatorie furiose, avrete una bella sorpresa: Spaceland è uno gioco di strategia. Ogni livello è diviso in una "scacchiera" su cui i vostri eroi e i nemici si muovono – prima muovono tutti i "buoni", poi tutti gli “alieni”.

Ogni eroe può decidere di muoversi o sparare: selezionandolo, appare un campo bianco intorno all’eroe, che indica il movimento massimo, e un campo più piccolo in verde per il movimento più possibilità di aprire il fuoco. Se vi avvicinate a un muro o a un tavolo, apparirà anche uno scudo che indica il riparo che l’ostacolo vi fornirà rispetto al fuoco nemico.

Chi ha giocato a X-Com e soci noterà immediatamente le somiglianze: le battaglie non possono essere affrontate “alla Rambo” correndo verso i nemici, ma scegliendo la tattica migliore. Spesso gli alieni non possiedono armi a distanza, ma sono letali se vi mettono le zampe (o i tentacoli) addosso: meglio quindi mettersi dietro un riparo e aspettarli al varco.

Alcuni alieni sono invulnerabili frontalmente, quindi dovrete mandare uno degli sceriffi come esca per attirarli in una direzione e aggirarli per colpirli sul "lato B".

Simulativo, ma giocabile: Spacelands è un gioco pensato su misura per gli schermi touch e i dispositivi mobile. Le sue missioni sono quindi molto più veloci di X-Com e giochi simili per PC o console casalinghe.

Ogni livello dura al massimo 10 minuti, e il vostro team – che crescerà durante l’avventura man mano che salverete coloni – comunque manderà in missione generalmente tre o quattro membri.

Un aspetto critico del gioco è l’utilizzo delle munizioni: sono davvero risicatissime, e vi capiterà spesso di rimanere a secco. Per fortuna, i livelli della base sono pieni zeppi di casse che permettono di fare il pieno. Tuttavia, dovrete pianificare per bene l’azione in modo da avere un ranger con qualche proiettile, altrimenti rischierete di rimanere privi di difese.

In quasi ogni livello c’è anche un “segreto” da scoprire, che garantisce un bonus a fine missione: cercate di non perderlo, perché avrete bisogno di tutti i “punti” premio possibili per migliorare l’equipaggiamento del vostro team.

Spaceland è, come abbiamo detto, una “riduzione” molto ben riuscita degli strategici a turni sci-fi che abbiamo provato in passato su PC: partite veloci, statistiche essenziali, ma parecchie sfide da affrontare con un po’ di astuzia e tattica.

È disponibile su iOS Apple (noi l'abbiamo provato su iPhone 7 Plus), nell’offerta Arcade, ed è disponibile anche su PC (dove costa il triplo dell’abbonamento mensile ad Arcade).

