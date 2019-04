Chi ben comincia è a metà dell’opera! 11 aprile 2019 09:47 Sekiro: Shadows Die Twice, le prime cose da fare in una nuova partita Se avete appena cominciato l’ultimo gioco From Software, questi consigli vi aiuteranno a partire con il piede giusto

Sekiro: Shadows Die Twice è un gioco vasto, con aree incredibilmente ampie da esplorare, piene di segreti facilmente trascurabili se non si sa dove guardare. Molti di questi posti, personaggi e oggetti possono darvi un aiuto preziosissimo durante le prime fasi di gioco.

Allenatevi con Hanbei l’Immortale

All’inizio del gioco, dopo il vostro arrivo al tempio, lo Scultore vi indicherà un angolo nell’hub principale dove un uomo di nome Hanbei si offrirà di farvi da partner per l’allenamento.



Già: una modalità allenamento in un gioco From Software - potrebbe sembrare un’eresia. Eppure, anche se siete grossi fan dei Soulsborne, potreste aver bisogno di mettere da parte le conoscenze relative ai giochi in questione e imparare come deflettere gli attacchi efficacemente - e Hanbei può esservi di grande aiuto in questo senso.

Scovate la strada per la Tenuta Hirata

Se passerete troppo in fretta dall’area in pendenza dopo il primo Generale Samurai dei dintorni di Ashina, potreste non notare l’anziana signora presente in una casa diroccata. Parlate con lei per ottenere un piccolo e misterioso Sonaglio.

Se tornerete alla statua del Buddha al tempio, potete usare l’oggetto per far rivivere un vecchio ricordo ambientato, per l’appunto, alla Tenuta Hirata. In questo modo avrete accesso a una nuova area da esplorare, con molti segreti da scovare.



Procuratevi la Canna Sputafuoco

L’Ogre Incatenato è un mini boss che svolge egregiamente il suo compito: far capire ai nuovi giocatori il tono dell’esperienza di Sekiro. Può risultare molto frustrante da combattere... ma il fuoco può esservi d’aiuto.

La Tenuta Hirata (sbloccata con il procedimento spiegato poco sopra) nasconde l’attrezzo che fa per voi. Dopo aver scovato il percorso alternativo vicino alla porta chiusa all’inizio della tenuta, cercate una strada laterale dove vi imbatterete in un fuoco che divampa vicino a delle case. Tra le fiamme potrete trovare la Canna Sputafuoco.



Non evitate i mini-boss: eliminateli!

Durante l’esplorazione delle prime aree del gioco vi imbatterete in alcuni mini-boss del tutto opzionali. Benché non ci sia niente di male a evitarli, dovete considerare che la ricompensa che vi aspetta se riuscirete a sconfiggerli vale tutto il tempo impiegato.



Ogni mini-boss del gioco vi garantirà un Grano del Rosario, utilizzati per aumentare le vostre caratteristiche fisiche. Di conseguenza, evitare questi scontri vi renderà più difficile affrontare quelli obbligatori, più avanti nel gioco!



Trovate l’Adepto del Nido di Corvi

I mercanti sono difficili da scovare in Sekiro, e per trovarne alcuni dovrete allontanarvi un po’ dal percorso principale. Un venditore presente nelle prime aree del gioco è accampato sopra a una delle zone principali dei Dintorni di Ashina.



Quando raggiungete la scala con il nemico armato di cannone, giratevi e cercate una sporgenza in alto. Aggrappatevi sul lato sinistro per raggiungere lo spiazzo dove si trova il mercante.

Potrebbe sorprendervi trovare, nella lista degli oggetti in vendita, dei portamonete (pieni) dal valore leggermente più alto rispetto al loro contenuto. Si tratta di un modo efficace per mettere al sicuro i vostri soldi: al contrario dei normali Sen, quelli racchiusi dentro questi borselli non andranno persi se cadrete in battaglia.



Raccogliete le scaglie delle Carpe del Tesoro

Nella Tenuta di Hirata noterete alcuni pesci rossi di grosse dimensioni sguazzare nel fiume. Si tratta delle Carpe del Tesoro: uccidetele per ottenere le loro scaglie. Ma a cosa servono?