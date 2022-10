Overwatch 2, le strategie per dominare nel multiplayer

Sebbene il lancio di Overwatch 2 non sia stato impeccabile, il nuovo capitolo dell’hero shooter di Blizzard si è rivelato comunque all’altezza delle aspettative di una community che lo attendeva con ansia, pur consapevole di un gameplay che ha mantenuto fondamentalmente la stessa impronta di sempre: per riuscire a destreggiarsi al meglio nella nuova formula proposta dalla casa di Irvine, abbiamo preparato per voi una lista di dritte che vi aiuteranno a fare bella figura durante le partite online .

Se siete tra coloro che hanno scaricato Overwatch 2 in veste gratuita su PC, PlayStation e Xbox ma non hanno la minima idea di come funzioni il sequel dell'hero shooter, allora non perdete i sei consigli principali per dominare nelle sfide multiplayer e sconfiggere le squadre avversarie.

GUAI A SNOBBARE IL TUTORIAL

prestare massima attenzione al tutorial e di non saltarlo

- Se è la prima volta che mettete piede nel mondo di Overwatch, allora vi suggeriamo di, in quanto offre spiegazioni dettagliate riguardanti la struttura del gameplay e dei match. Imparerete così le meccaniche basilari e avanzate, mentre grazie all'Allenamento avrete modo di testare le abilità degli eroi e di sfidare l’intelligenza artificiale.

Prima di lanciarvi nelle partite online

è altrettanto importante regolare le impostazioni dal menu principale, a partire della sensibilità della mira fino alla scelta della modalità grafica da privilegiare

, con tutta una serie di opzioni da modificare a piacimento e che potrete successivamente testare facendo pratica contro i bot.

EROI PER TUTTI I GUSTI

un roster composto da vecchi e nuovi personaggi

- Overwatch 2 mette a disposizione la bellezza di 35 eroi tra cui scegliere, con. Avrete quindi l’imbarazzo della scelta e per sbloccarli tutti dovrete completare un numero di partite piuttosto alto, ma potrete approfittare dell’occasione per imparare a conoscerli meglio e capire quali di essi potrebbe fare o meno al caso vostro.

Ogni eroe possiede infatti caratteristiche abilità utili che ne determinano anche lo stile di gioco

Mercy

Soldato 76

Reinhardt

; alcuni si lasciano preferire perché più semplici da usare mentre altri risultano più complicati da padroneggiare ma più efficaci in certe situazioni. I giocatori non troppo esperti però potranno andare sul sicuro optando per personaggi del calibro diper fornire supporto alla squadra,per infliggere tanti danni agli avversari eche con il suo ampio scudo è un tank perfetto per assorbire i colpi dei nemici.

VIVA IL GIOCO DI SQUADRA

le partite si svolgono sempre con la formula 5-contro-5 e mai 1-contro-1

supportando gli alleati negli scontri a fuoco o curando velocemente quelli con poca salute

- In Overwatch 2 non dovete mai sottovalutare l’importanza del gioco di squadra, a maggior ragione considerando che. Ecco perché dovrete fornire aiuto alla squadra in tutti i modi possibili,, ma anche proteggendo i compagni utilizzando le abilità speciali degli eroi.

Tra gli altri suggerimenti c’è anche quello di

non pensare solo a realizzare uccisioni ma di seguire gli obiettivi delle varie modalità, soprattutto nelle partite di Scorta e Trasporto

avrete modo di utilizzare il rinnovato sistema di ping

. Per favorire il gioco di squadraper segnalare la presenza di nemici e altre utili informazioni, oppure affidarvi al microfono e comunicare con il vostro team.

RISPETTATE I RUOLI

le stesse tre classi del primo Overwatch

Questa suddivisione permetterà di decidere il proprio stile di gioco all’inizio di un match

- Il nuovo sparatutto multiplayer di Blizzard utilizza: ciascuno dei 35 eroi ha il suo ruolo specifico tra Attacco, Tank e Supporto., dal momento che chi preferisce essere nel vivo dell’azione potrà scegliere un eroe d’attacco o un tank, a differenza di un giocatore più difensivo che potrà fornire cure e potenziamenti alla squadra senza gettarsi nella mischia e rischiare di venire eliminati velocemente. Rispetto al primo capitolo, solo un tank potrà essere schierato in ogni match.

In ogni caso, rispettare il proprio ruolo è fondamentale per aggiudicarsi la vittoria, non farlo invece aumenterà sensibilmente le possibilità di uscire sconfitti.

In alcune modalità potrete comunque cambiare ruolo se quello scelto non farà per voi, ricordate però che non farete molta strada utilizzando un eroe nel modo sbagliato

IL TEMPISMO È TUTTO

sprecare inutilmente le abilità attive dell'eroe nelle situazioni in cui avete il controllo assoluto della

- Essere al posto giusto al momento giusto vi permetterà di avere la meglio degli avversari, perché negli sparatutto competitivi il tempismo è un elemento da non sottovalutare. Non commette poi l’errore dipartita, tanto meno la più potente Ultimate, che potrà invece rivelarsi fondamentale se sfruttata nella fase cruciale del match.

Più in generale,

dopo un bel po’ di ore di gioco capirete quando è arrivato il momento di attaccare e quando invece è preferibile indietreggiare

, così da evitare di essere sopraffatti dalla superiorità numerica degli eroi avversari.

OGNI MAPPA HAI I SUOI SEGRETI

imparare la conformazione delle mappe è in realtà molto utile

quelle inedite andranno memorizzate quanto prima per acquisire una certa dimestichezza con vie d’accesso laterali e punti rialzati

- Per quanto possa sembrare un aspetto secondario,per poterne sfruttare le caratteristiche e persino trarre il meglio dalle abilità degli eroi. Le arene di gioco di Overwatch 2 sono in gran parte le stesse viste nel precedente capitolo, tuttavia,

Tenete bene a mente che in determinati aree della mappa potrete raccogliere dei kit medici per recuperare salute, per cui

conoscere la loro posizione potrà fare la differenza

durante i combattimenti. Infine, eroi dotati di armi efficaci dalla distanza come Ana, Widowmaker e Ashe potranno essere utilizzati al meglio trovando un punto sopraelevato da cui colpire i giocatori nemici.