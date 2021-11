Continua la bufera in casa Blizzard: Diablo IV e Overwatch 2 slittano al 2023

Non accenna a placarsi la polemica che ha investito Blizzard Entertainment . Il colosso californiano, che ha visto numerose accuse di violenza e casi di sessismo negli ultimi mesi , sta affrontando infatti uno dei periodi più difficili nella sua storia trentennale: dopo i tentativi di rivedere la propria filosofia lavorativa e la cancellazione dello storico evento BlizzCon , oggi l'azienda deve affrontare altri problemi non indifferenti.

La prima è certamente una defezione importante per la leadership societaria: Blizzard ha perso infatti un'altra figura di spicco come Jen Oneal, che si era unita alla casa di Irvine in veste di co-leader insieme a Mike Ybarra (uno dei responsabili di Xbox presso Microsoft) lo scorso agosto, prendendo il posto di J. Allen Brack, e che, in poco più di tre mesi ha deciso di abbandonare Blizzard per universi alla causa di Women in Games International.

Oneal lascia dunque la leadership dello sviluppatore e publisher videoludico per unirsi all'ente no-profit focalizzato sulla promozione della diversità nell'industria, e potrà contare sul supporto del gruppo Activision Blizzard che, nel tentativo di "ripulire" la sua reputazione pubblica dopo gli ultimi avvenimenti, ha deciso di donare un milione di dollari all'ente. Per quanto riguarda Blizzard, tutto resta nelle mani dell'ex-Microsoft Ybarra: l'annuncio ha scatenato l'ironia del giornalista Jason Schreier, il quale ha sottolineato come un'azienda criticata per la sua condotta nei confronti delle donne sia passata dall'avere due leader, una donna e un uomo, all'essere gestita ancora una volta da un singolo uomo.

A livello pratico, questi continui sconvolgimenti per l'azienda californiana hanno portato a una serie di rinvii dei titoli di punta: come sottolineato in un post pubblicato su Twitter, le uscite di Diablo IV e Overwatch 2 sono state rimandate di circa un anno per dar tempo alle nuove figure creative dei team di sviluppo di "permettere a entrambi i progetti di raggiungere il pieno potenziale". In entrambi i casi, si tratta di un rinvio che costringerà i giocatori ad attendere almeno fino al 2023.

"Stiamo ancora programmando diverse pubblicazioni per il prossimo anno, ma il lancio di Overwatch 2 e Diablo IV avverrà più tardi di quanto previsto", si legge sulla nota firmata dal responsabile finanziario di Blizzard, Armin Zerza. "Al momento, non abbiamo in programma di pubblicare Overwatch 2 e Diablo IV nel corso del 2022. Anche se questo rinvio ci costringerà a rivalutare le entrate previste per il prossimo anno fiscale, siamo fermamente convinti che sia la decisione migliore per tutelare i nostri dipendenti, i fan e gli investitori".

