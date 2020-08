Mortal Shell, dove trovare tutti i gusci nel souslike di Cold Symmetry

I Gusci, in Mortal Shell, sono gli equivalenti delle tradizionali classi da gioco di ruolo; ognuno è dotato delle proprie caratteristiche e abilità, che offrono ai giocatori diversi approcci alle sfide del gioco. Dopo avervi svelato i consigli per muovere i primi passi nel soulslike di Cold Symmetry e dove trovare tutte le armi da mischia, in questa guida vi spieghiamo dove scovarli tutti per avere la massima libertà d'approccio.