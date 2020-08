Mortal Shell, primi passi dentro Fallgrim nel letale soulslike di Cold Symmetry

OTTENERE IL SIGILLO OSSIDATO - Una volta arrivati a Fallgrim, puntate dritti alla torre che vedete all'orizzonte. Sul retro della collinetta, alla base, c'è una porta: entrate, poi dirigetevi al piano superiore, dove troverete una creatura incatenata. Salite le scale e parlate con il Prigioniero per ottenere il sigillo ossidato, che vi permette di eseguire delle parry in risposta agli attacchi dei nemici.

RUBATE LA PUNTA MECCANICA A GRISHA - Uscite dalla porta della torre dalla quale siete entrati. Davanti a voi troverete l'ingresso di una grotta lugubre, dove si nasconde il primo mini-boss del gioco, Grisha. Questa creatura è a guardia di una cassa del tesoro, che dovreste aprire (giocando normalmente) dopo aver sconfitto questo mostro minaccioso. Se correrete abbastanza in fretta, potrete invece riuscire a mettere le mani sull'oggetto (un potenziamento per la prima spada che troverete) prima che la battaglia abbia inizio, per poi fuggire a gambe levate.

Utilizzate la punta meccanica al banco di lavoro, situato al primo piano della torre, per sbloccare la prima abilità della spada: un affondo violento, in grado di sbilanciare qualsiasi nemico e di infliggere ingenti danni.

OTTENETE IL VOSTRO PRIMO ACIDO TEMPRANTE - Questi oggetti, assai preziosi, sono in grado di potenziare il danno delle vostre armi. Potrete ottenere il primo proprio a Fallgrim, a inizio partita.



Dall'interno della torre, al piano terra, strisciate attraverso l'uscita bassa (a sinistra rispetto alla Sorella). Vi troverete nei pressi di un grosso albero, dove si aggirano un predone e un nemico con l'ascia. Lasciatevi cadere verso il percorso più in basso, per atterrare vicino a una torcia e a una roccia con iscrizione.

Seguite questo percorso (dovreste lasciarvi alle spalle un'altra torcia e un forziere chiuso) finché non vi imbatterete in un suonatore di liuto, vicino a uno dei punti in cui è possibile raccogliere i Funghi. Abbattete i nemici in cui vi imbatterete in quest'area, poi proseguite al campo successivo: sbarazzatevi anche qui dei minacciosi abitanti, per poi aprire la cassa contenente l'Acido Temprante.

OTTENETE UNA VISIONE DI VERITÀ - Le Visioni sono risorse da utilizzare, assieme al Tar, per sbloccare le abilità dei vostri Gusci, in Mortal Shell. Sono piuttosto rare, ma c'è una Visione a Fallgrim, che potrete ottenere fin da subito, in grado di garantirvi 15 unità in un colpo solo.

Dall'ingresso di Fallgrim (vicino a dove avete trovato il primo guscio, Harros) scendete verso destra, lungo un percorso coperto d'acqua. Sconfiggete il nemico armato di ascia, poi girate ancora a destra e strisciate attraverso il cunicolo.

Una volta arrivati dall'altra parte, vi troverete in una grotta con quattro, pericolosi nemici. Sono in grado di avvelenarvi con i loro attacchi e si lanceranno su di voi da lontano, infliggendovi notevoli danni. Fortunatamente non si rigenereranno dopo essere stati sconfitti, quindi potrete tentare più volte e diminuire progressivamente il loro numero.

Una volta sconfitti tutti, raccogliete l'oggetto sulla sinistra, la Visione di Verità, e riscattate le vostre agognate 15 visioni. Attenzione, però: queste rimarranno vincolate al Guscio che state usando nel momento in cui consumerete l'oggetto.

