Mortal Shell, come scovare tutte le armi da mischia

Mortal Shell è uno dei giochi del momento : un souslike brutale, a tratti spietato, che necessita di alcune accortezze (di cui vi abbiamo parlato abbondantemente nella guida precedente ) per avere la meglio sugli avversari. In questa guida vedremo come trovare le quattro armi da mischia presenti nel gioco di ruolo di Cold Symmetry: ognuna di esse è caratterizzata da attacchi diversi, che si adattano a vari stili di gioco, e abilità speciali devastanti .

Spada consacrata

La spada consacrata è l'arma iniziale, consegnata al vostro personaggio durante il tutorial. Per ottenerla, interagite con la statua presente nell'area di prova delle schivate e dell'indurimento.

Maglio infuocato

Questo maglio infuocato si trova all'entrata del tempio delle ceneri. Interagite con il leggio per dare inizio a uno scontro con Harden.

Prendete questa battaglia come un banco di prova per l'uso aggressivo dell'indurimento. Gli attacchi di Harden sono lenti, prevedibili e facili da schivare. State alla larga dal suo raggio d'azione e aspettate che mandi a vuoto un attacco, per poi lanciarvi al contrattacco con una combo. Se dovesse reagire, induritevi durante il vostro attacco per bloccarlo, quindi indietreggiate.

Una volta che avrete sconfitto Harden, potrete reclamare il maglio infuocato interagendo con la statua che trovate vicino al leggio.

Lama del martire

La lama del martire si trova all'ingresso della cripta dei martiri. Interagite con il leggio per dare il via a una nuova battaglia contro Harden.

Anche in questo caso, gli attacchi del nemico sono molto lenti e facili da schivare, ma hanno un ampio raggio d'azione. Cercate di approfittare dei lunghi tempi di recupero del boss dopo un attacco mandato a vuoto per contrattaccare, nella speranza di stordirlo. Utilizzate, anche qui, l'indurimento durante i vostri assalti per massimizzare il danno a ogni apertura. La maggior parte dei suoi attacchi non possono essere deviati, ma potete tentare invece una parry sull'affondo.

Una volta sconfitto, potrete ottenere la lama del martire interagendo con la statua a fianco del leggio.

Martello e cesello

Martello e cesello si trovano all'ingresso del terzo e ultimo tempio, la sede dell'infinito. Interagite con il piedistallo per combattere ancora una volta contro Harden.

A differenza degli altri due scontri, qui Harden utilizzerà attacchi veloci e non vi darà quasi mai tregua. Difficile trovare occasioni per usare l'indurimento in fase offensiva. Molto meglio allontanarsi da Harden per cercare di approfittare del suo attacco in salto, facilmente prevedibile, a cui potete rispondere con una parry. Contrattaccate a dovere e ripetete, finché non avrete la meglio su di lui.

Una volta sconfitto, potrete reclamare il martello e il cesello interagendo con la statua a fianco del leggio.

