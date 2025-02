Monster Hunter Wilds, alla scoperta delle meccaniche difensive del gioco di ruolo

Per eseguire un attacco di reazione con successo dovete mirare alla parte del mostro che sta usando per attaccarvi, intercettandola durante l'attacco. Essere allineati con la traiettoria dell'assalto che si intende contrastare è molto importante per far sì che sia l'arma (e non il corpo del cacciatore) a entrare in contatto con l'arto della bestia.