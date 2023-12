FC 24 Ultimate Team: finalmente Sommer!

Nel complesso, la nuova squadra scelta dello studio non entusiasma più di tanto: per completarla bastano 900mila crediti.

Trecentesimo appuntamento con Mondo FUT, la rubrica di Tgcom24 dedicata all'ecosistema di Ultimate Team: per festeggiare degnamente il traguardo, Electronic Arts regala ai fan del suo EA Sports FC 24 una formazione solida difensivamente e con qualche chicca interessante in mezzo al campo.

Dopo la straordinaria opulenza della scorsa settimana, della nostra Serie A non è rimasto molto in questo dodicesimo appuntamento con Mondo FUT: il capitano è Ada Hegerberg (90), bomber norvegese del Lione Women, ma di stelle ce ne sono pochine. Un vero peccato.

LA SQUADRA DELLA SETTIMANA In porta tocca a Yann Sommer (86), portiere dell'Inter alla prima carta nera della stagione. Una card non male con una quotazione abbordabile: 25mila crediti si possono anche spendere, specialmente si è tifosi nerazzurri.

Anche questa settimana la linea difensiva è interessante: Bernado (86), Mats Hummels (85) e Kieran Trippier (87) sono tre buonissimi difensori. La carta nera del laterale brasiliano del Bochum può essere acquistata per 26mila crediti ed è un discreto affare. Quella del centralone tedesco del Dortmund è altrettanto valida e costa più o meno la stessa cifra, circa 27mila crediti. Discreta quella dell'esterno inglese del Newcastle: 37mila crediti sono un po' tantini.

IGN

In mediana troviamo l'immarcescibile Toni Kroos (87) coadiuvato in cabina di regia da Novas Gabri Veiga (84) e Cyril Ngonge (83), mentre sugli esterni Trinity Rodman (86) e Buyako Saka (86). Per la mente del Real Madrid di Ancelotti siamo sui 40mila crediti, per lo spagnolo dell'Al-Ahli sui 22mila così come per centrocampista belga del Verona (consigliatissimo). La giocatrice statunitense dei Washington Spirit è velocissima e la sua carta è da top player assoluto: 380mila crediti. Più economico il talento inglese dell'Arsenal: per 60mila crediti si può acquistare l'ottimo Saka.

In attacco spazio alla coppia Ada Hegerberg (90) e Vincent Vermeij (83): la carta nera della giocatrice norvegese è discreta, nulla di più. Per 70mila crediti è possibile trovare di meglio. Per quanto riguarda il bomber olandese del Fortuna Düsseldorf il discorso cambia: 21mila crediti sono un ottimo compromesso.

In panchina i nomi da tenere d'occhio sono quelli di Gorka Guruzeta (83) e Ferdi Druijf (83).

IGN

KANE ALLA CONQUISTA DELLA BUNDESLIGA È arrivato l'atteso Title 6 per EA Sports FC 24 che porta in dote una novantina di oggetti giocatore in FUT, più di un centinaio di volti nuovi e soprattutto una serie di miglioramenti a livello di gameplay. Sono stati rivisti i movimenti degli esterni nelle difese a 3 e 5, mentre è stato sistemato il caos in mezzo al campo: in generale, gli attaccanti dovrebbero avere più opzioni sulle corsie laterali e in area di rigore.

EA ha svelato anche i prescelti per il "Player of the Month" di novembre della Bundesliga: Alejandro Grimaldo, Harry Kane, Leroy Sané, Jeremie Frimpong, Xavi Simons e Deniz Undav si contenderanno il prestigioso premio.