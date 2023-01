FIFA 23 Ultimate Team: attacco stellare con Dybala e Osimhen

La Serie A torna protagonista nella selezione dei migliori calciatori della settimana proposta da Electronic Arts per il suo videogioco

E che dire di Džeko fresco vincitore del premio "Man of the Match" nella EA Sports Supercup 2022/23? La Serie A è ancora una volta protagonista nel nuovo dream team confezionato da EA per FIFA 23 Ultimate Team : il capitano è Thiago Silva (88), vecchia conoscenza del nostro campionato e del Milan.

LA SQUADRA DELLA SETTIMANA In porta questa settimana è il turno di Aaron Ramsdale (85), portiere del sorprendente Arsenal che sta dominando la Premier League. La carta nera dell'inglese è a buon prezzo, acquistabile per 20mila crediti. Nulla di straordinario: consigliata solo a chi punta su una formazione "made in Premier".

La difesa a tre vede grande protagonista il sopracitato Thiago Silva (88), affiancato da Hamari Traore (87) e Florian Lejune (85). Il migliore del terzetto è l'esterno del Mali che gioca nel Rennes: il prezzo per acquistare Traoré è di circa 26mila crediti. Sul brasiliano (30mila crediti) del Chelsea e il francese (19mila crediti) del Rayo Vallecano abbiamo delle perplessità: meglio lasciar perdere.

IGN

Il quartetto di centrocampo propone James Ward-Prowse (87), Marcus Rashford (85), Galeno (83) e Krépin Diatta (86): a parte l'inglese del Southampton (28mila crediti), le altre carte nere sono molto interessanti. La migliore è quella della stella del Manchester United che può essere acquistata per 240mila crediti. Decisamente più a buon mercato quella di Diatta del Monaco (solo 20mila crediti) e quella del brasiliano del Porto (13mila crediti). Entrambe consigliate.

L'attacco è davvero tanta roba con Paulo Dybala (88), Victor Osimhen (87) e Joselu (86). L'argentino campione del mondo si è meritato una buonissima carta nera da 56mila crediti: molto meglio quella del bomber nigeriano del Napoli che si rivela devastante anche in FUT come nella realtà al prezzo di 36mila crediti. Per chi cerca un finalizzatore di testa, il centravanti dell'Espanyol è una sentenza: costa solo 20mila crediti.

In panchina e in tribuna i nomi da tenere d'occhio sono quelli di Sead Kolasinac (83), Oliver Kemen (81) e Khepren Thuram (83).

IGN

CARTA SPECIALE Lo scorso 18 gennaio si è giocata in Arabia Saudita la EA Sports Supercup 2022/23 (la Supercoppa Italiana) tra Milan e Inter che ha visto trionfare i nerazzurri guidati da Simone Inzaghi. I tifosi sono stati invitati a scegliere il Man of the Match: a trionfare è stato il bomber Edin Džeko (88) che si è guadagnato una carta speciale MOTM.

Per chi ha la necessità di trovare un ottimo portiere segnaliamo la carta Icona dedicata a Petr Čech (91) disponibile tramite le solite Sfide Creazione Rosa.