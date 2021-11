Marvel's Guardians of the Galaxy, tutto quello che c'è da sapere prima di iniziare

Marvel's Guardians of the Galaxy è un videogioco action-adventure in terza persona pubblicato il 25 ottobre 2021. Questa piccola guida vi darà tutte le informazioni sulla storia e sul gameplay che vi servono per cominciare.

I Guardiani della galassia: la storia

La trama del gioco non è collegata all’universo cinematografico Marvel: si tratta di un’avventura tutta nuova. La storia è ambientata qualche tempo dopo la formazione dell’iconica squadra dei Guardiani, con alle spalle già qualche eroica impresa – senza però che nessuno abbia dato loro alcun merito di questi salvataggi galattici.

Attraverso alcune scene e alcuni flashback verrete a conoscenza di alcuni dettagli rispetto a Peter Quill da giovane e a sua madre, prima del suo rapimento da parte della razza aliena dei Chitauri – che tenne poi prigioniero il bambino, a causa dell’importanza del padre (alieno a sua volta) durante una guerra galattica. La madre di Peter è in effetti umana, mentre il padre è J’Son di Spartax (a differenza di quanto mostrato nei recenti film Marvel). Quill si è poi unito ai Ravagers, seguendo il suo mentore, Yondu Udonta, partecipando alle guerre galattiche contro Thanos, schierandosi con la Resistenza. Solo dopo queste battaglie Star Lord si è… “messo in proprio”, formando i Guardiani della Galassia assieme a Rocket, Groot, Drax e Gamora.

Il videogioco è ambientato diversi anni dopo la guerra, i cui effetti sono ancora percepibili in lungo e in largo nella galassia. Ora, i Guardiani cercano un nuovo di racimolare un po’ di soldi facili… ma le cose non vanno mai come dovrebbero.

Quanto dura Marvel's Guardians of the Galaxy?

In media, servono dalle 12 alle 15 ore per completare la storia, che possono arrivare a 18 se si sceglie di giocare di nuovo qualche capitolo per ottenere collezionabili o vestiti mancanti. Il gioco segue una narrazione lineare, con alcune scelte di dialogo che possono alterare gli obiettivi di alcuni capitoli – ma tutte le variabili portano alla stessa conclusione. Ci sono alcuni frangenti in cui potrete esplorare la vostra nave e parlare con i membri dell’equipaggio, o anche vagare in alcuni mercati spaziali, ma non ci sono missioni secondarie a distrarre il giocatore dall’obiettivo principale.

Il gameplay di Marvel’s Guardians of the Galaxy

Vestirete i panni di Star Lord, alla guida dei Guardiani della Galassia. Pur non controllando direttamente i vostri compagni, potrete dar loro ordini sia nelle fasi di esplorazione, sia durante i combattimenti.

Le sezioni esplorative nascondono alcuni percorsi secondari che portano a risorse extra e collezionabili, e potrebbero richiedere la risoluzione di alcuni rompicapo per essere raggiunti.

Star Lord può sbloccare armi elementali in grado di congelare l’acqua, sovraccaricare circuiti e altro ancora.

in grado di congelare l’acqua, sovraccaricare circuiti e altro ancora. Gamora può ancorarsi con le spade ad alcuni muri, per permettere a Star Lord di raggiungere luoghi più elevati , oppure può usare le lame per liberarsi di tubature o altri impedimenti.

, oppure può usare le lame per liberarsi di tubature o altri impedimenti. Drax può distruggere muri , e anche spostare o lanciare oggetti pesanti (da usare poi come piattaforme).

, e anche spostare o lanciare oggetti pesanti (da usare poi come piattaforme). Rocket può hackerare alcuni terminali per aprire porte, oppure sgattaiolare in passaggi stretti per scovare percorsi nascosti.

per scovare percorsi nascosti. Groot può creare ponti con i rampicanti, oppure alzare piattaforme usando delle radici.

Il sistema di combattimento

Marvel’s Guardian of the Galaxy ha un sistema di combattimento abbastanza diverso dal solito. Nonostante possiate comandare direttamente solo Star Lord, sfruttare correttamente gli altri compagni di squadra è essenziale per vincere.

Star Lord può eseguire alcune combo in mischia, oppure sparare con le sue pistole laser dalla distanza. Si può fissare la telecamera sul bersaglio ed è possibile schivare utilizzando gli stivali a propulsione per togliersi di mezzo, quando la situazione si fa complicata. La coppia di armi può essere usata in maniera continua fino al surriscaldamento, dopodiché avranno bisogno di qualche secondo per raffreddarsi – ma potete premere il tasto ricarica al momento giusto per velocizzare il processo e attaccare con un colpo più violento.

Mentre combatterete, vedrete i ritratti dei quattro compagni nell’angolo dello schermo. Attaccheranno automaticamente i nemici nell’area, ma potrete anche utilizzare i tasti del D-Pad o i tasti numerici della tastiera per fargli utilizzare delle abilità speciali. Quando il ritratto dell’alleato è verde, selezionatelo e quindi scegliete l’abilità da utilizzare: la scateneranno contro il bersaglio da voi preso di mira.

Ogni personaggio ha una serie di abilità da sbloccare, che servono a diversi scopi. Per esempio, l’abilità base di Star Lord gli permette di rimanere in aria più a lungo, permettendogli di muoversi più agilmente sul campo di battaglia, mentre Groot può bloccare i nemici con le radici.

Star Lord può anche eseguire attacchi in combo con il resto del gruppo, dopo aver stordito un nemico con un attacco speciale – in quel caso vedrete comparire delle indicazioni sullo schermo rispetto a quali tasti premere per far continuare l’assalto a uno dei vostri alleati.

Mano a mano che attaccherete vedrete riempirsi l’indicatore del Momentum, che misura la vostra capacità di mantenere alto il ritmo dello scontro. Più alto è il valore più danno farete e più spesso potrete utilizzare le abilità speciali (e, inoltre, riceverete più punti esperienza a fine scontro). Se invece ci metterete troppo a dare ordini ai vostri compagni durante la battaglia, l’indicatore comincerà a calare.

I collezionabili di Marvel’s Guardians of the Galaxy

Componenti - Questi oggetti possono essere utilizzati presso i banchi da lavoro per dare a Star Lord dei bonus e delle abilità passive, come la capacità di percepire la posizione di altri componenti.

- Questi oggetti possono essere utilizzati presso i banchi da lavoro per dare a Star Lord dei bonus e delle abilità passive, come la capacità di percepire la posizione di altri componenti. Compendio galattico - Questi oggetti circolari possono essere letti per conoscere alcuni dettagli extra sull’ambientazione del gioco.

- Questi oggetti circolari possono essere letti per conoscere alcuni dettagli extra sull’ambientazione del gioco. Collezionabili dei Guardiani - Questi oggetti speciali sono difficili da trovare, e ognuno di loro ha un significato particolare per un membro della ciurma. Una volta trovati, possono sbloccare dialoghi speciali con i vostri compagni.

- Questi oggetti speciali sono difficili da trovare, e ognuno di loro ha un significato particolare per un membro della ciurma. Una volta trovati, possono sbloccare dialoghi speciali con i vostri compagni. Costumi - Questi vestiti si trovano spesso nelle aree segrete o nei percorsi secondari, all’interno di scrigni rosa. Molti di questi sono ispirati a costumi indossati dai guardiani nei recenti film o nei fumetti.

