Mario Strikers: Battle League Football, i consigli tecnico-tattici per dominare il rettangolo verde

Per non farvi cogliere impreparati al momento del fischio d’inizio, ecco alcune tattiche su cui fare affidamento per diventare dei bomber implacabili o difensori insuperabili .

Mario Strikers: Battle League Football è a tutti gli effetti un gioco di calcio, e in quanto tale, per vincere una partita dovrete assicurarvi di segnare tanti gol e tentare di subirne il meno possibile dai vostri avversari.

IGN

Completare tutti i tutorial della modalità Allenamento è un buon inizio per comprendere le meccaniche di gameplay di base e quelle più avanzate

ottenere monete con cui potenziare o personalizzare i vostri calciatori

. Prima di buttarvi nella mischia delle sessioni online è consigliabile fare pratica contro l’intelligenza artificiale, avviando un match rapido in locale o cimentandosi in una delle sei coppe e provando a vincerle tutte per

Di tanto in tanto

compariranno sul rettangolo di gioco i classici cubi in stile Mario Kart

oggetto casuale

Potrete ottenere un massimo di due power-up

, che una volta raccolti vi forniranno un(bucce di banane, bombe e così via) da sfruttare per mettere in seria difficoltà l’altra squadra.da utilizzare in un preciso ordine, ma fate attenzione perché potrà capitare di lanciare un guscio verde e colpire un vostro compagno di squadra.

In ogni caso,

scegliere il momento giusto in cui usare un oggetto può essere di grande utilità per ribaltare le sorti del match

. Avrete inoltre la possibilità di rubarne uno effettuando una scivolata su un calciatore avversario non in possesso del pallone.

IGN

Giocare d’anticipo è la chiave per difendere con successo

dovrete essere furbi

fermare il prima possibile il tentativo di eseguire un ipertiro

optare per quella automatica

e recuperare velocemente il controllo della palla. Capire quali sono le intenzioni degli altri giocatori o dell'IA vi metterà in una posizione di vantaggio, per questoe compiere azioni come tackle, posizionarvi sulla linea di passaggio eda parte di un avversario. Per riuscirci sarà necessario selezionare rapidamente i calciatori della vostra squadra e, dal momento che la selezione manuale vi farà perdere del tempo prezioso, dovreteche si rivelerà utile anche effettuando i passaggi.

Sono dieci i personaggi tra cui scegliere per formare una squadra di fuoriclasse del pallone

il vostro obiettivo dovrà essere sempre quello di formare un team il più bilanciato possibile

, composta da cinque star Nintendo: un portiere (fisso) e altri quattro calciatori di movimento. Ognuno di essi possiede caratteristiche diverse e abilità speciali uniche, ecco perché

Ovviamente è possibile anche scendere in campo con tre personaggi poco veloci ma potenti come Bowser, Donkey Kong e Wario, ma durante le partite potrete incontrare enormi difficoltà nell’affrontare gli avversari più veloci come Peach e Toad.

Provate invece a comporre una squadra equilibrata con Rosalina, Mario e Yoshi, Donkey Kong

, così da avere a disposizione personaggi veloci, con un buon tiro e in grado di far valere la loro forza bruta.

IGN

Gli ipertiri sono una speciale tecnica che va padroneggiata in fretta

valgono il doppio

dovrete prima raccogliere una sfera di energia che apparirà casualmente in campo

, considerando che i gol segnati con questa abilitàe permettono di ribaltare il punteggio da un momento all’altro. Per effettuarne uno, dopodiché avrete poche decine di secondi per eseguire questo tiro speciale che potrà comunque essere interrotto in caso di contrasto da parte dell'avversario.

Per tentare un ipertiro dovrete poi essere in possesso del pallone e trovarvi nella metà campo avversaria

, in più dovrete completare un minigioco in cui bloccare due volte una lancetta nei punti giusti così da essere sicuri che il vostro tiro gonfierà la rete.

Con le monete guadagnate

è possibile sbloccare una serie di accessori per i dieci personaggi di Mario Strikers: Battle League Football

modificare alcuni dei parametri

. Oltre ad abbellirne l’aspetto estetico, questi oggetti vanno arelativi alle cinque statistiche (forza, velocità, tiro, passaggio, tecnica).

Per cambiare gli attributi e la dotazione dei calciatori è necessario selezionare la voce “Equipaggiamento” e acquistare elmetti, scarpini, armature e guanti utilizzando le monete guadagnate attraverso le partite e vincendo le competizioni. Attenzione però, poiché

gli oggetti scelti per il nostro personaggio renderanno migliori determinati parametri, ma al tempo stesso altre statistiche subiranno un peggioramento

Mario Strikers: Battle League Football è senza dubbio

più divertente se giocato in compagnia

supporta un massimo di otto giocatori nelle partite offline e quattro in quelle online

potrete cimentarvi nella modalità Club Striker

, infatti il gioco di calcio arcade di Nintendo. Oltre a sfidare i vostri amici seduti comodamente sul divano di casa,

Questa vi permetterà di creare un club personalizzato (o unirvi a uno già esistente) e invitare fino a venti persone per sfidare gli altri team. Potrete scegliere il nome del vostro club, ideare lo stemma del team, scegliere l’abbinamento cromatico delle divise e lo stadio in cui verranno disputate le partite.