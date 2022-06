Diablo Immortal, sette suggerimenti per migliorare le vostre abilità da cacciatori di demoni

Nonostante venga data la possibilità di creare più personaggi, la scelta di una classe iniziale per il vostro eroe è importante perché ne determina lo stile di gioco.

Il

Barbaro

incentrata sulla potenza bruta

Crociato

incantesimi di supporto e una notevole resistenza ai danni

è quella più semplice da usare in quanto è, seguita dalche può contare su un buon mix diinflitti dai nemici.

Il

Cacciatore di Demoni

quello più efficace

Monaco

attacchi veloci

è tra tutti gli archetipi, grazie alla letale coppia di balestra e all’agilità fuori dal comune, a differenza delche può contare suche si rivelano utili principalmente nella modalità competitiva.

Il

Mago

potenti magie pur non possedendo una grande resistenza

Negromante

esprime tutto il suo potenziale attraverso, infine, ilè adatto a tutti quei giocatori che amanoevocare alleati in grado di combattere al proprio posto.

Un ottimo modo per

ottenere tante ricompense gratuite

svolgere tutte le attività quotidiane

dopo aver ucciso il primo nemico giornaliero riceverete invece un’altra ricompensa

grazie al Battle Pass potrete riceverne tanti altri

è quello di. Per accedere ai bonus vi basterà collegarvi ogni giorno e reclamare le vostre ricompense come un forziere giornaliero contenente utili risorse (Materiali di scarto, Polvere Incantata, Frammento splendente e monete d’oro) da offrire al fabbro per migliorare la vostra dotazione;. E restando in tema di premi,

In poco tempo

il vostro inventario sarà pieno di armi, armature e altre tipologie di equipaggiamenti sempre più potenti

recarvi dal fabbro per smantellare gli oggetti superflui

provate invece a trasferire le gemme equipaggiate nell’oggetto che intendete utilizzare nella vostra build

. Dal momento che la dotazione in eccesso o di scarso valore non potrà essere venduta in cambio di monete d’oro, potrete sempree vederli trasformati in utili risorse. Nel caso abbiate intenzione di sbarazzarvi di un equipaggiamento che è stato in precedenza migliorato, non smantellatelo ma

Diablo Immortal

non è il classico gioco mobile da "una sessione e via"

potete anche imbattervi in nemici d'élite e boss principali che vi permettono di migliorare il vostro personaggio

, perché offre intere regioni da esplorare in lungo e in largo per ottenere ricompense di grande valore. Se avete tempo a disposizione allora l’esplorazione è sempre consigliata perché, oltre a fare incetta di equipaggiamenti di ogni genere,una volta sconfitti.

In alternativa,

sarà possibile raggiungere velocemente la zona desiderata utilizzando la funzione di auto-navigazione

che sbloccherete dopo aver completato una regione. A tal proposito, nelle aree più grandi è facile imbattersi in altri giocatori, di conseguenza i nemici si rigenereranno in fretta e potrete sfruttare l’occasione per rispedirli di nuovo all’inferno e salire velocemente di livello.

Con sole tre pozioni curative a disposizione dovrete cercare di subire il minor quantitativo di danni possibile

boss e nemici lasceranno cadere spesso delle sfere curative di colore rosso

, tenendo conto anche dei tempi piuttosto lunghi di ricarica dopo l’uso di questi oggetti consumabili. Ci sono comunque dei metodi alternativi per guadagnare salute nel corso degli scontri, infattiche potrete raccogliere senza limitazioni.

In questo modo

eviterete di consumare una delle tre pozioni

spesso e volentieri gli scrigni del tesoro ripristineranno una carica

, ma in base alla classe scelta dovrete anche imparare il momento giusto per consumarne una, considerando che il Mago sarà meno resistente ai danni rispetto al Barbaro e potrebbe avere bisogno di recuperare energia più volte durante i combattimenti. La buona notizia è chedelle vostre ampolle creative.

Le sei classi di Diablo Immortal offrono approcci differenti ai combattimenti

è di fondamentale importanza restare sempre in movimento

, dagli attacchi corpo a corpo del Monaco ai colpi dalla distanza del Cacciatore di Demoni. Ma a prescindere dalla tipologia di personaggio che avete scelto,così da aumentare notevolmente le possibilità di non soccombere per mano delle creature infernali.

La maggior parte di boss e nemici è in grado di lanciarvi contro degli attacchi ad area o a lungo raggio

allontanarvi velocemente per non essere coinvolti nell’esplosione

, ecco perché è consigliabile spostarsi lungo tutta l’arena per evitare di subire danni o venire sopraffatti in poco tempo. E dal momento che alcuni nemici avranno la brutta abitudine di esplodere quando apparirà un anello di colore arancione sullo schermo, non vi resterà altro che

Nonostante Diablo Immortal sia un gioco godibile anche se affrontato in solitaria,

il gioco di ruolo di Blizzard riesce a esprimere tutto il suo enorme potenziale nelle sessioni multiplayer in compagnia di compagni fidati o di perfetti sconosciuti

. Per aggiungere un giocatore alla vostra lista di amici non dovrete fare altro che preme l’icona con tre linee orizzontali situata nella parte alta dello schermo, selezionare la voce “Amici” e aggiungerne uno digitando il suo BattleTags (esempio: Barbaro#1234).

Giocare in gruppo vi permette di guadagnare ricompense ancora migliori

e, oltre a rendere le cose più divertenti, sarete in grado di aprire dei forzieri altrimenti inaccessibili che sono situati in alcune aree delle regioni. Avrete poi la possibilità di entrare a far parte di un clan, ottenendo tutta una serie di bottini di grande valore e preziosi ricompense.