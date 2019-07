Il videogioco di luglio: sterminare i nazisti con Wolfenstein Youngblood

Quella di Wolfenstein è una delle saghe più popolari della storia dei videogiochi: le prime gesta del prode soldato yankee William B.J. Blazkowicz risalgono al 1992, e i suoi continui tentativi di porre fine alla minaccia dei nazisti lo hanno portato a vivere avventure di ogni genere fino al 2014, quando con l'acquisizione da parte di Bethesda la serie è passata nelle mani degli studi svedesi di MachineGames. Dal reboot intitolato The New Order, Terror Billy è tornato più in forma che mai apparendo in altri due episodi (un prequel e un sequel diretto) prima di passare il testimone a due nuovi personaggi.



Già, perché con lo spin-off Wolfenstein Youngblood, la software house svedese mette il giocatore nei panni di Jess e Soph Blazkowicz, figlie gemelle di William che partiranno alla volta di Parigi per investigare sulla misteriosa scomparsa del genitore. L'avventura, interamente giocabile in modalità cooperativa (anche online grazie all'inedito Buddy Pass, che consente di inviare una copia del gioco a un amico per giocare insieme), è stata realizzata in collaborazione con Arkane Studios, autori della serie Dishonored.



Abbiamo riassunto le caratteristiche salienti del gioco in questo video: Wolfenstein Youngblood, per noi di Mastergame, è il gioco di luglio.