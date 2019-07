Wolfenstein Youngblood: la lotta ai nazisti passa per due gemelle agguerrite

Wolfenstein: Youngblood, terzo capitolo della nuova saga del franchise dedicato alla lotta ai nazisti, è disponibile su PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch e il suo debutto è stato accolto da un trailer che ne riassume le esplosive caratteristiche:



"B.J. Blazkowicz è scomparso a Parigi e solo le sue figlie, le gemelle Jess e Soph, possono trovarlo. Wolfenstein: Youngblood vi catapulta nella Parigi degli anni ottanta occupata dai nazisti dove, per la prima volta nella serie, potrete esplorare il mondo di Wolfenstein a caccia di nazisti in compagnia di un amico.



Per ritrovare il padre, Jess e Soph Blazkowicz non si fermeranno di fronte a nulla, nemmeno davanti alle forze naziste che occupano Parigi, in Francia. Stabilite la vostra base nelle catacombe parigine e affrontate le missioni nell’ordine che preferite. Collaborate con un amico o giocate in compagnia di un’IA, per spazzare via il regime nazista", questa la descrizione dell'avventura distopica a base di proiettili.



Acquistando Wolfenstein: Youngblood Deluxe Edition riceverete il Buddy Pass, che vi permetterà di giocare con un amico, anche se non possiede una copia del gioco. Vi lasciamo al video, buona visione!