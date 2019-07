Overwatch si prepara ad accogliere un nuovo personaggio: ecco Sigma

Mentre l'evento stagionale di Overwatch è ormai entrato nel vivo, Blizzard ha svelato il nuovo eroe che farà parte del suo sparatutto a partire dalle prossime settimane. Si tratta di Sigma , nuovo personaggio capace di sfruttare la gravità come arma per prevalare sul campo di battaglia. Sigma è uno scienziato che è stato vittima di un incidente mentre tentava di scoprire come trarre vantaggio dalla forza distruttiva dei buchi neri, trasformandosi a sua volta in un'arma letale. Scopriamo le sue origini in questo primo video ufficiale.

Dopo Moira, Doomfist, Reaper, Widowmaker e Sombra, Sigma è l'ennesimo agente del gruppo Talon ad aggiungersi al roster di Overwatch: il nuovo personaggio sarà un tank che sfrutterà il potere della gravità per ottenere dei vantaggi sul campo di battaglia e disorientare i nemici, lasciandoli in balìa dell'avversario.



Al momento non c'è ancora una data ufficiale per il debutto di Sigma nel cast di roster, ma non è da escludere che il personaggio possa arrivare in anteprima sul server di prova su PC e poi raggiungere anche gli utenti PlayStation 4 e Xbox One nelle settimane successive.