Sin dal suo annuncio, Days Gone ha stuzzicato l'attenzione dei fan PlayStation con un concept particolarmente interessante: si tratta di un gioco d'azione ambientato in un mondo completamente esplorabile ma allo stesso tempo incredibilmente ostile, che rende la sopravvivenza a dir poco complessa. Tra predoni, fanatici, animali selvatici e orde di Furiosi (gli zombie che hanno scatenato l'epidemia negli Stati Uniti), il giocatore deve sopravvivere nei panni di Deacon St. John, un ex cacciatore di taglie che esplora le strade dell'Oregon in compagnia dell'inseparabile moto.



Pubblicato da Sony Interactive Entertainment e sviluppato da Bend Studio, già autori di Syphon Filter, il gioco è disponibile in esclusiva PS4 dal 26 aprile e ci accompagna in un'avventura ricca di cose da fare e dalla grande componente narrativa. Abbiamo riassunto le caratteristiche salienti del gioco in questo video: Days Gone, per noi di Mastergame, è il gioco di aprile.